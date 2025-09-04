U 92. godini preminuo legendarni modni dizajner Giorgio Armani

Legendarni modni dizajner Giorgio Armani preminuo je u 92. godini života, javlja Reuters koji je u četvrtak objavio i priopćenje njegove tvrtke. "S beskrajnom tugom, Armani grupa objavljuje da je preminuo tvorac, osnivač i neumorna pokretačka snaga grupe - Giorgio Armani", stoji u priopćenju.

Legendarni dizajner bio je sinonim za moderni talijanski stil i eleganciju, a kombinirao je dizajnerski talent s oštroumnošću poslovnog čovjeka i vodio tvrtku koja je godišnje ostvarivala promet od oko 2,3 milijarde eura.

Modni dizajner neko je vrijeme bio bolestan te je zbog bolesti bio prisiljen odustati od revija svoje grupe na milanskom Tjednu muške mode u lipnju, a to je bilo i prvi put u karijeri da je propustio jedan od svojih modnih događaja.

Armanija su mnogi zvao i Kralj Giorgio, a razlog tome je što je dizajner bio poznat po tome što je nadgledao svaki detalj svoje kolekcije i svaki aspekt svog poslovanja, od oglašavanja do namještanja frizura modela dok su izlazili na pistu.

Tvrtka je objavila i da će tijelo poznatog dizajnera u subotu i nedjelju biti postavljeno u Milanu, a sprovod će biti u krugu najbližih.

Inače, Armani je rođen 11. srpnja 1937. u Italiji, u provinciji Piacenza u regiji Emilia Romagna. Giorgio je rođen u obitelji Uga Armanija i Marie Raimonde kao srednje dijete od njih troje. Imao je starijeg brata Sergija i mlađu sestru Rosannu. Tata Ugo bio je računovođa, mama tipična talijanska kućanica, no oboje su bili vrlo kreativni ljudi koji su za svoju djecu priređivali lutkarske predstave za koje je tata šivao kostime.

FOTO Život legendarnog talijanskog modnog dizajnera kroz fotografije

U mladosti Giorgio je htio postati glumac, no odlučio se za studij medicine. No, ovaj san nije bio duga vijeka pa je odustao na drugoj godini kada se suočio s činjenicom da nikada neće nadvladati svoje gađenje prema krvi.

Tada se počeo baviti fotografijom, a prvi posao dobiva 1957. godine u robnoj kući La Rinascente u Milanu gdje postaje jedan od ljudi zaduženih za uređenje izloga. Ubrzo napreduje i postaje ravnatelj jedne eksperimentalne prodavaonice odjećom. Taj ga posao vodi na službena putovanja u Englesku, gdje upoznaje nove, smjele modne ideje. Počinje za svoju prodavaonicu kupovati robu s Dalekog istoka, pa mu robna kuća nudi posao glavnog nabavljača za sve njihove odjele. Armanijeva karijera ubrzano se razvija, ali njegovi snovi su mnogo veći, jer tada već radi na skicama svojih prvih modela. I u tim ga prvim kreacijama vodi misao da mora stvoriti odjeću kakvu sam nigdje nije mogao kupiti. No, najvažniji događaj tog dijela njegovog života je poznanstvo s modnim dizajnerom Ninom Cerrutijem, koji mu 1961. godine nudi posao asistenta i mogućnost da samostalno radi na dijelovima njegovih novih kolekcija. Tako su prvi Armanijevi modeli stigli na tržište pod Cerrutijevim brendom Hitman.

Novi važan preokret stiže zbog ljubavi, zbog poznanstva s mladim arhitektom Sergiom Galeottijem. Što su bili jedan drugome i danas se samo nagađa, jer iako se Armani izjašnjava kao biseksualac, nikada nije potvrdio ni demantirao ni jednu svoju ljubavnu vezu. Činjenice ipak pretežu ka tvrdnji da je najveća ljubav njegovog života bio upravo Sergio Galeotti. Sreli su se na odmoru 1966. godine, mladi arhitekt se zbog Armanija seli u Milano, i zapravo su nerazdvojni sve do 1985. kada Sergio umire od posljedica AIDS-a (i svu svoju imovinu ostavlja Armaniju). Upravo ga je on nagovorio da otvori vlastitu modnu kuću, iako u prvim godinama njihove veze radi s dva modna dizajnera: Ermenegildom Zegnom i Emanuelom Ungaroom. Na samostalnost se Armani odlučio 1974., a za početni kapital vlastitog modnog brenda morao je prodati automobil.

Armani je prvo pokrenuo mušku liniju odjeće, a potom i žensku. Danas su to još brojni dodaci i parfemi.