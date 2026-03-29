Muškarac koji je uhodio slavnu glazbenicu poginuo pod vlakom: 'Trčao je po tračnicama'

Muškarac koji je 2020. godine uhićen zbog uhođenja i višestrukog neovlaštenog upada na posjed pop zvijezde Billie Eilish, tragično je preminuo nakon što ga je udario vlak. Prenell Rousseau, star 30 godina, stradao je u Westburyju u New Yorku, nedaleko od željezničke pruge. Prema informacijama koje su policijski izvori otkrili za New York Post, Rousseau je džogirao "na tračnicama ili u njihovoj neposrednoj blizini" kada je na njega oko 5:38 ujutro naletio putnički vlak tvrtke Long Island Rail Road. Njegova smrt zasad se tretira kao nesretan slučaj i nema naznaka da se radi o kaznenom djelu. U trenutku nesreće u vlaku se nalazilo stotinjak putnika koji su kasnije prebačeni na drugu liniju kako bi nastavili svoje putovanje.

Ime Prenella Rousseaua postalo je poznato javnosti u svibnju 2020. godine, kada je tada 18-godišnja Eilish zatražila i dobila sudsku zaštitu od njega. Tijekom samo dva dana, Rousseau se čak sedam puta pojavio ispred njezina obiteljskog doma u Los Angelesu, a pjevačica je njegovo ponašanje u sudskim dokumentima opisala kao "izrazito nestabilno i uznemirujuće". Prilikom prvog dolaska pozvonio je na vrata i putem nadzorne kamere pitao pjevačičinog oca, Patricka O'Connella, živi li ondje Billie Eilish. Iako mu je otac odgovorio da je na pogrešnoj adresi, Rousseau se nije dao smesti te se kasnije iste večeri vratio na posjed.

Uznemirena obitelj tada je pozvala privatno osiguranje, a trenuci čekanja bili su, prema svjedočenju pjevačice, iznimno napeti. "Dok smo čekali osiguranje, gospodin Rousseau ostao je na našem trijemu. Sjeo je, počeo čitati knjigu i povremeno vodio monologe. Moj otac ga je više puta zamolio da ode, ali on je to odbijao", navela je Eilish u svom zahtjevu za zabranu prilaska. Cijela situacija bila je dodatno zastrašujuća jer se odvijala na vrhuncu pandemije bolesti COVID-19. Rousseau tijekom svojih pet posjeta nije nosio zaštitnu masku ni rukavice, a neprestano je dodirivao zvono i kvaku, što je izazvalo dodatnu paniku kod pjevačice i njezinih roditelja.

Zbog upornog i nepredvidivog ponašanja na kraju je uhićen zbog neovlaštenog ulaska na posjed. Sudac je prihvatio zahtjev pjevačice te je Rousseauu izdana trogodišnja zabrana prilaska, koja mu je nalagala da se ne smije približiti na manje od 100 metara od Billie, njezinih roditelja ili njihova doma. Njegova opsjednutost bila je vidljiva i na društvenim mrežama, gdje je na svom Instagram profilu objavljivao uznemirujuće sadržaje, uključujući crtež koji je nalikovao na pjevačicu uz poruku: "Uglavnom - volim te b... to je sve".

Iako se Billie Eilish još nije javno oglasila o Rousseauovoj smrti, ranije je govorila o tome koliko su je takvi incidenti potresli, ističući da se zbog uhoda više ne osjeća sigurno ni u vlastitom domu. Zastrašujuće iskustvo možda je poslužilo kao inspiracija za jednu od njezinih novijih pjesama. Naime, na albumu "Hit Me Hard and Soft" iz 2024. godine nalazi se pjesma pod nazivom "The Diner", ispripovijedana iz perspektive uhode zaljubljenog u slavnu osobu. Stihovi poput "Ovdje sam dan i noć, čekam te u tvojoj ulici, ali molim te, ne zovi policiju, zaustavit će me, a ja samo želim razgovarati" zloslutno podsjećaju na stvarne događaje koji su godinama proganjali mladu glazbenu ikonu.

* dijelom uz pomoć AI