FOTO Zagreb odao počast Tomi Zdravkoviću emotivinim koncertom u Areni, pogledajte kako je bilo

Večer je otvorio Nemanja Nikolić pjesmama „Dva smo sveta različita“ i „Dal’ je moguće“, a publiku su ubrzo na noge digli hitovi poput „Dotak’o sam dno života“ i „Ej Branka, Branka“, koje je izveo Enes Begović, koji je svoj nastup, na oduševljenje publike zaključio pjesmom iz filma Toma, „Ponoć“, uz gostovanje Advine Begić.
Publiku je oduševio i Dejan Matić izvedbama pjesama „Danka“, „Prokleta nedelja“ i „Odlazi, odlazi“. Poseban emotivni naboj donijela je Hanka Paldum, koja je izvela bezvremenske Zdravkovićeve pjesme „Šta će mi život“ i „Ja nemam prava nikoga da volim“, ali i svoje jednako legendarne hitove „Pamtim još“ i „Ja te pjesmom zovem“.
Završni dio programa pripao je Milanu Topaloviću Topalku, koji je publiku rasplesao uz pjesme „Kafana je moja sudbina“. Koncert je zaključen zajedničkim izlaskom svih izvođača na pozornicu i izvedbom „Pesme moje“, koju je za Tomu Zdravkovića napisao Kemal Monteno, čime je simbolično zaokružena večer posvećena umjetniku čije pjesme i danas diraju publiku.
Organizatori su najavili nastavak projekta i u drugim hrvatskim gradovima. Prvi sljedeći koncert „Sjećanje na Tomu Zdravkovića“ održat će se 10. listopada u Slavonskom Brodu, u dvorani Vijuš, a ulaznice će biti dostupne putem Eventima od utorka.