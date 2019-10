Veliki koncert: 'Bez straha su se nakon dugo vremena zavijorile hrvatske zastave'

Na današnji dan prije 30 godina na tadašnjem Trgu Republike u Zagrebu održao se vjerojatno najpoznatiji i najposjećeniji koncert jedne hrvatske grupe. Na tzv. zabranjenom koncertu Prljavog kazališta okupilo se po nekim procjenama 300 tisuća ljudi, koji su pjevali od prve do zadnje pjesme. Mnogi su taj koncert doživjeli kao buđenje hrvatske države. Iako je tadašnja milicija željela zabraniti koncert, to se nije dogodilo. Pokušali su čak i isključiti struju, no nisu se mogli probiti kroz gužvu.

Najveća euforija bila je prilikom izvođenja pjesme "Mojoj majci", posvete Hourinoj pokojnoj majci, koja je zbog stiha "zaspala je zadnja ruža hrvatska", postala nova budnica. Tada su se prvi put bez straha nakon dugo vremena i zavijorile povijesne hrvatske zastave.

– Ljudi na običnoj svadbi razbiju više. Ono što mi je najbolje je što se non-stop pojavljuju neke nove snimke s tog koncerta. Znam da postoji i jedna kamera koja je snimala samo Bodaleca i mene, valjda da se odmah primijeti ako se dogovaramo za neku diverziju ili slično. Volio bih doći i do te snimke, čisto zbog dokumentarnih razloga. – kazao je Houra, te dodao da se taj izlazak na pozornicu ne može usporediti s desecima koncerata, koliko su ih održali na glavnome gradskome trgu kasnijih godina.

Prljavo kazalište ovog će vikenda ponovno nastupiti u Zagrebu, i to na dva rasprodana koncerta u Areni, 18. i 19. listopada.