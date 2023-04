Morana Zibar objavila neretuširanu fotku s Majom Šuput: 'Ovaj sam trenutak čekala!'

Morana Zibar (46), poznata lovkinja iz HRT-ove 'Potjere' i 'Superpotjere', na svom je Twitteru objavila fotografijom s Majom Šuput Tatarinov (43). Lovkinja i pjevačica susrele su se na hodnicima HRT-a u pauzi od snimanja.

- Ovaj sam trenutak čekala! - napisala je Morana uz zajedničku fotografiju. Ispod fotografije odmah su uslijedili i komentari Moraninih pratitelja. "Bravo, kad tad će Maja Šuput biti odgovor", "Uokviri i na zid. Imat ćeš o čemu unucima pričati", "Nisi jedina. Pitala sam se kad ce vise osvanuti ovakva slika", nizali su se komentari.

Ovaj sam trenutak čekala! pic.twitter.com/r3kRMnd0OT — Morana Zibar (@Gurwoman) April 6, 2023

Inače, Maja je jučer gostovala u HRT-ovoj emisiji 'Kod nas doma', a tamo je progovorila o privatnom životu te je otkrila da joj je prošla godina bila jako teška. Naime, Šuput koja je poznata kao veliki radnik od posla je doslovno pregorjela. Maja tvrdi da pretjeruje već više od dva desetljeća s radom, no da ju je 2022. baš dokrajčila.

Šuput je rekla kako je ona stvarno nešto radila dok je trajala pandemija. - Ja sam osoba koja je stvarno nešto radila u koroni. Odradila sam pošten posao. S obzirom na moj tempo, a tu je bilo 250 dana spavanja van kuće, mislim da moje tijelo ne bi moglo... Ovako sam se smirila, ležala, odmorna i napravila najbolju moguću stvar.

U emisiju je došla kako bi pričala o životu bez pametnog telefona. Priznala je da je vrlo rano dobila prvi mobitel. - Moj pokojni tata je došao doma s nekakvom centralom koja je išla u auto, slušalica je bila veća od moje glave. Stari je pričao na telefon i kad nije pričao, samo da se s tramvaja vidi. Ja sam išla u školu i već sam imala mobitel. Ali nije to onda bilo ni približno bitno kao danas. Danas ga smatram dijelom moga tijela. Ne pada mi na pamet da ga ostavim ni na godišnjem. Maja je rekla da voli Instagram koji koristi privatno i poslovno, a da voli objavljivati slike s godišnjeg kako bi oni koji nisu u mogućnosti ići na put vidjeli malo sunca i mora. Dodaje i da su putovanja još ljepša nego kako ih prikazuje na svojim društvenim mrežama.

- Kunem ti se životom, da je ljepše uživo nego što se meni da posnimiti. Ja snimim kad imam neku rupu. Pogotovo kad imaš dijete, onda mobitel ne možeš baš uzeti kad ti se prohtije. Kad sam bila sama, bez bebe, onda sam mogla to češće i više.

Otkad je postala majka, Maja puno slika svog sina Blooma, ali kaže, dok je ona bila mala nije bilo toliko puno njenih fotografija.

- Moje su fotke bile u boji, ali su to albumi pa listaš. Nema toga puno, gledam kako su me obukli... Ali to je bilo tako. Moje dijete jednog dana će reći da sam ga lijepo oblačila. Bloom stvarno ima slika.

Dotaknula se i teškog perioda koji je doživjela prošle godine jer je pregorjela od posla. - Prošle godine sam pregorjela od posla, zaklela sam se da ću neke stvari odbaciti i stopirati. Pretjerala sam ja 20 i nešto godina, ali prošla me dokusurila. Muž je rekao da svake godine to kažem. Ali, sad je tome kraj. Sad se kreće punom parom. Svadbe i koncerti... Maja tvrdi da joj mobitel olakšava posao, a sjeća se i dana kada je počela raditi nakon trudnoće. - Nije svaki dan idila, nije svaki dan lako. Vratila sam se na posao nakon 29 dana, mislila sam da mi se duša odvojila od tijela od tuge - objasnila je.

