Glazbeniku koji radi u fast foodu da bi platio režije pomoć nudi domaći bend: Tužno je da mora čistiti podove

Glazbenik Marko Bošnjak gostovao je u eteru Radio Antene i pričao o svojim glazbenim planovima te povratku iz Berlina, gdje studira na BIMM institutu smjer glazbeni biznis, u Zagreb te je otkrio kako sada radi u jednom fast foodu kako bi mogao platiti režije i najavio je izdavanje prvog albuma. Glazbenici iz benda Barabe čuli si kako Marko radi u fast foodu kako bi platio režije i zato su mu putem objave na društvenim mrežama ponudili pomoć.

- Dragi Marko Bošnjak , kao tvoji stariji i iskusniji kolege želimo ti pomoći da i dalje ostaneš u glazbi koju najviše voliš. Stoga, dajemo ti ponudu da postaneš back-vokal ili tehničar grupe Barabe. Ovim angažmanom (jer doista puno nastupamo; uživo, pred stvarnom publikom), zasigurno bi riješio svoju tešku financijsku situaciju, a i dalje bi bio usko vezan uz glazbu. Ako netko pozna Marka, molimo da mu prenese ovu ponudu. Rado ćemo pomoći mladom perspektivnom kolegi jer je doista tužno da takvi talenti moraju mesti podove da bi se prehranili. Budimo solidarni i kolegijalni! - napisali su na Facebooku.

Na svom Instagramu se o oglasio Marko i rekao kako nema ništa neobično u tome što radi u fast foodu i dodao je kako bi, naravno, volio više pjevati, a manje prati podove.

- Da istina je da radim u fast foodu i nije to ništa nelogično i neobično puno ljudi mojih godina i puno mladih ljudi radi takve poslove i nisam prvi ni zadnji koji tako radi jer to je život. Druga stvar - ljudi koji me napadaju u komentarima i govore kako oni rade teže poslove i kako svi moraju raditi teže stvari da prežive, ja to razumijem i nisam pokušao umanjiti ničiju patnju nego je meni bilo zanimljivo za istaknuti kako sam do 1.30 sinoć prao podove, a ujutro u 8 sati sam bio na Anteni Zagreb i predstavljao svoju glazbu - tako da ono Hana Montana moment. - rekao je mladi glazbenik čije su vokalne sposobnosti prepoznate još dok je kao 11-godišnjak nastupao u glazbenom natjecanju Pinkove zvjezdice i osvojio srce regije. Njegov debitantski nastup na prošlogodišnjoj Dori izazvao je veliku pažnju - slovio je za favorita, ali pobjeda mu je za dlaku izmakla. Dok je pričao u svom Instagram storyju Marko je dodao i ovo:

-Malo mi je glupo što je ovo postalo tema. Naravno da više želim raditi kao pjevač nego u fast foodu i naravno da sam zato rekao ljudima da me zovu da nastupam da mogu dati otkaz što je realno istina, jer više se volim baviti glazbom nego prati podove i mislim da je u životu lakše podići mikrofon nego pet kilograma smeća s poda, ali to ne znači da ovo mora biti priča za raspravljanje po komentarima. Neke su stvari jednostavno realnost i život i jednostavne su tako da nemojte ih komplicirati - poručuje Marko.