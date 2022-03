Morana Zibar o Ukrajincu koji voli našu 'Potjeru': Dirnulo me što se ispričao jer zbog rata ne može jamčiti ažuriranost podataka

Lovkinja iz 'Potjere' Morana Zibar na Faceboooku je objavila status o poveznici Ukrajine i mnogima omiljenog kviza. Naime, napisala je kako Ukrajinac Semjon vodi statistiku potjere već devet sezona, te da ju je posebno dirnulo što se ispričao jer zbog rata ne može jamčiti ažuriranost podataka.

Foto: Facebook screenshot "Ganuće! Postoji čovjek po imenu Semjon Fedotov koji evo već devetu sezonu minuciozno i skoro pa u real timeu vodi statistiku Potjere. Već je to samo po sebi zadivljujuće (ja bih odustala nakon dvije epizode), a još je nevjerojatnije znamo li da je on Ukrajinac koji živi u, pogađate - Ukrajini. Otišla sam sad na njegovu stranicu da nešto vidim i zadnji zapis me dirnuo. Semjon se ISPRIČAVA što zbog rata ne može jamčiti ažuriranost podataka, a zatim usred gotovo pa završenog unosa za netom emitiranu epizodu javlja da se čuje sirena za zračni napad u Žitomiru, ali da će potpuni rezultati biti uskoro. Semjone, slava tebi i Ukrajini!" napisala je.

Morana je kasnije otkrila i da je Semjonu poslala mail, na koji je odgovorio, te zahvalio na podršci.

"Semjon je brzo odgovorio na mail i zahvalio na podršci, iako kaže da svakih nekoliko sati moraju u sklonište. A uz to, vodi statistiku i za druge verzije Potjere!" stoji u objavi