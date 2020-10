Monika Kravić nakon duže medijske šutnje: Teško mijenjamo sebe, ali i druge

Monika Kravić bila je poznato voditeljsko lice i kada se udala za sina Zdravka Mamića povukla se s malih ekrana kako bi se posvetila obitelji. Nakon razvoda od Marija Mamića zaposlila se na Narodnom radiju, ali o svom poslovnom i privatnom životu nije više govorila u javnosti. Nakon duže medijske šutnje dala je intervju za Gloriju Glam i odgovorila na pitanja čemu želi naučiti svoje sinove i što bi poručila mlađoj Moniki.

- Uvijek sam imala velike treme. Nemam problema pred publikom, pred ljudima ili fotoaparatom, ali nekako pred kamerom se nikome ne obraćam, a zapravo se obraćam mnogima. Sjećam se kad sam radila na televiziji uvijek sam zamišljala neku osobu kojoj pričam. - prisjetila se Monika svojih televizijskih dana. Na pitanje što je po njoj suvremena žena odgovorila je kako je suvremena žena bezvremenska žena koju možeš staviti u svako vrijeme, a na temu rada na sebi rekla je: Rad na sebi je prihvaćanje onoga što jesi u tom trenutku i što bi htio promijeniti. Teško mijenjamo druge a i sebe i za rad na sebi je potrebno vrijeme i trud. Monika je u braku s Mamićem dobila dva sina i kaže da ih želi više od svega naučiti da budu empatični i vrijedni.

- Djecu bi voljela naučiti empatiji, da budu empatični za druge i za sebe i to je važno za istinsko zadovoljstvo jer sve drugo će doći i želim da budu vrijedni ali to ću ih ja izdrilati - kroz smijeh je kazala Monika i dodala što bi poručila mlađoj sebi: - Mlađoj sebi bi rekla da voli sebe i to je jako važno i ne znači da ćeš zbog toga nekog drugog voljeti manje, dapače voljet ćeš ga još i više.