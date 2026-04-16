OBITELJ ŽELI ODGOVORE

Misteriozne okolnosti: Influencerica preminula na odmoru, samo par dana ranije se zaručila

Foto: Instagram
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
16.04.2026.
u 15:54

Američka influencerica Ashly Robinson preminula je u hotelu, a policija još uvijek pokušava utvrditi okolnosti njezine smrti, a njezinom zaručniku je oduzeta putovnica

Ashly Robinson, američka influencerica preminula je prošlog tjedna u hotelskoj sobi tijekom odmora na Zanzibaru gdje je boravila sa svojim dečkom Joeom McCannom. Preminula je 9. travnja, samo nekoliko dana nakon njezina rođendana i nakon što ju je McCannon zaprosio što je potaknula sumnje na društvenim mrežama, gdje korisnici izražavaju nepovjerenje prema trenutačnoj verziji događaja oko njezine smrti. Nije bilo uhićenja, a policija je ranije izjavila da McCann nije osumnjičen za kazneno djelo. Međutim, vlasti na Zanzibaru su u utorak objavile da je McCannu “zadržana” putovnica.

Robinsonina obitelj traži odgovore o njezinoj smrti. Putovanje je, prema izjavi koju je obitelj objavila u nedjelju, trebalo biti “jedno od najsretnijih”. Umjesto toga, Robinson je “pronađena bez svijesti u svojoj vili i prevezena u bolnicu, gdje je njezina smrt potvrđena nekoliko sati kasnije”. “Ništa u vezi s ovim gubitkom ne djeluje stvarno”, stoji u izjavi. “U jednom trenutku slavila je ljubav i život na način koji je bio tipičan za Ashly, a već u sljedećem bila je gone. Iznenadnost, neodgovorena pitanja i udaljenost od doma učinili su ovu tragediju još težom za našu obitelj.” Prema BBC-ju, Robinsonini roditelji rekli su da su od McCanna dobili vijest 11 sati nakon incidenta za koji se smatra da je doveo do njezine smrti, ali bez puno detalja. Tada im je rekao da je Robinson dobro.

Kasnije je hotel Zuri Zanzibar, u kojem su boravili, obavijestio obitelj da je Robinson preminula. Hotel je za BBC izjavio da surađuje s vlastima i američkim veleposlanstvom. Obitelj je za TMZ rekla da se McCann nije javio nakon tog prvog poziva. Zbunjenost oko njezine smrti od tada je rasla. U početku je policija na Zanzibaru izvijestila da je Robinson (31) pokušala oduzeti si život, prema lokalnom mediju Mwananchi. Načelnik policije za sjeverni Unguja, Benedict Mapujira, izjavio je da je došlo do nesporazuma između para zbog kojeg ih je hotelsko osoblje smjestilo u odvojene sobe, što hotel nije potvrdio. Lokalna policija, zaključno s utorkom, i dalje tvrdi da McCann nije osumnjičen. “Ne možemo poduzeti pravne radnje niti ga zadržati u ovim okolnostima”, rekao je Mapujira za Mwananchi. Okolnosti smrti se još istražuju, a obitelj se nada kako će uskoro dobiti odgovor kako je Ashly preminula.
