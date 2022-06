Mišo Kovač je s Miss Jugoslavije imao savršen život, no idilu je prekinula smrt njihova sina koji je imao samo 17 godina

Legenda hrvatske glazbene scene Mate Mišo Kovač (80) koncertom na splitskom Starom placu bacio je publiku u trans, a među tisućama ljudi koji su došli slušati i gledati legendu, bila je i njegova bivša supruga Anita Kovač, rođena Baturina, piše Slobodna Dalmacija.

Buran privatni život i karijera dostojni su pisanja memoara ili scenarija za film. Anita je bila njegova druga supruga, koju je upoznao 1970. godine nakon kratkog braka s Ljubicom Komadinom. Kada su se upoznali, Anita je imala samo 17 godina, a u to vrijeme postala je Miss teen Jugoslavije, gimnazijalka koju je čekala blistava karijera. Anita je bila hit tada, redatelji su joj nudili filmske uloge, pozirala je na naslovnicama novina, nosila je modne revije... A nakon što je upoznala Mišu na tadašnjem koncertu, bila je poprilično suzdržana zbog toga što je pjevač već bio u braku.

No, nenadano su prošli tu granicu između ljubavi i prijateljstva, nekoliko mjeseci nakon prvog susreta, kad ju je Mišo vozio kući. U zavoju joj je slučajno dodirnuo ruku i taj je dodir uzburkao strasti. Vjenčali su se tri godine kasnije. Ona je bila njegova ''fatalna'' ljubav zbog koje je ostavio svoju prvu suprugu, a Anita je zbog glazbenika pobjegla iz obiteljskog doma. Živjeli su život iz snova, supruga ga je pratila na koncertima, a kruna njihove ljubavi bila su djeca Ivana i Edi. Živjeli su u Zagrebu, u luksuznom stanu na Gornjem gradu, proputovali gotovo cijeli svijet, a medije su hranili pričama o mirnom obiteljskom životu bez trzavica i afera.

Njihovu obiteljsku bajku uništila je velika tragedija koja se dogodila u travnju 1992. godine kada im je poginuo sin Edi u 17. godini života, prema Mišinim riječima, pod nerazriješenim okolnostima. Nakon smrti sina Anita se okrenula vjeri, Mišo je tragao za odgovorima, Ivana se našla u paklu poroka iz kojeg se uspjela izvući zahvaljujući podršci obitelji

– Kad se dogodila obiteljska tragedija, kad je poginuo naš Edi, obitelj se raspala. Mišo se povukao u sebe i počeo uzimati enormne količine tableta za smirenje. I ja sam mjesec dana bila na tabletama, nakon čega sam se osvijestila i rekla sida tako više ne ide, prepričala je Anita najteži period u životu.

– Nije bilo lako. Posebno kad je moj odvjetnik došao do povijesti bolesti našeg sina. Za razliku od papira koje smo dobili, a u kojima je stajalo da je naš sin Edi umro od prostrjela glave, takvog da bi na kraju mogao živjeti, prava je verzija bila drukčija. U tim je dokumentima pisalo kako je Edi umro od sepse izazvane velikom količinom bakterija u organizmu. Bio je sedam dana u komi i umro je u velikim bolovima. Danas kad ga nema, mogu reći da se sigurno nije sam ubio i da je, po mom mišljenju, bio dio neke političke igre. Kakve, ne znam, i to je ono što i mene i Mišu kao roditelje boli. Mišo se želio osvećivati, tražiti pravog krivca, no ja sam mu savjetovala da to ne čini jer svakome će se vratiti milo za drago – rekla je bivša Mišina supruga koja dana s živi u Tribunju.

Glazbenik je nakon velike tragedije utjehu pronašao u trideset godina mlađoj astrologinji Silviji Conte Calvi Marković koja mu je slučajno prišla i ponudila pomoć, a njihova veza potrajala je do 1998. godine. Par se zajedno preselio u španjolski grad Malagu, no nakon što se Mišo vratio u domovinu, njihova se veza raspala.

