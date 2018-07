Mirta Šurjak u kupaćem kostimu osvanula u britanskom The Sunu

Uoči polufinale utakmice između Hrvatske i Engleske britanski mediji su dosta pisali o Hrvatskoj, a The Sun je objavio i 20 stvari koje bi svi trebali znati o našoj zemlji.

Na tom popisu pronašlo se i ime Mirte Šurjak, sportske novinarke HRT-a te njena fotografija u kupaćem kostimu. Da ju je britanski The Sun uvrstio na ovaj popis Mirta se pohvalila na Instagramu.

- Kad izađete u jednom od najpoznatijih engleskih tabloida, The Sunu, 20 things you should know about Croatia - napisala je. Uz pohvale da odlično izgleda te čestitke što su je uvrstili na ovaj popis, našao se i jedna zlobniji komentar.

- Mirta, goriš, ali nije na ponos baš izaći u The Scum-u, ti kao novinarka bi to trebala znati kakve su to novine - piše u komentaru.

Novinarka nije ostala dužna i napisala je: Kad ti izađeš u The Sunu, javi se molim te, častim kavom, prijatelju!