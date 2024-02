Mirta Šurjak pokazala kako je izgledala haljina u kojoj je čitala bodove na Dori, pratitelji: 'Živa vatra'

Već i ptice na grani znaju da se proteklog vikenda odvilo finale Dore 2024. godine, koje je imalo drugačija pravila glasovanje nego ranije. Naime, o pobjedniku su odlučivala četiri domaća i četiri međunarodna stručna žirija i publika. Domaći žiriji javljali su se iz HRT-ovih centara Zagreb, Osijek, Rijeka i Split, a posebno za oko su zapele osobe koje su čitale bodove. Naime, iz HRT-ovog centra Split javila se Mirta Šurjak te zadivila svojom modnom kombinacijom. Mirta je blistala u haljini na jedno rame, a tek sad je na Instagramu pokazala kako je izgledala njezina cijela odjevna kombinacija.

Naime, Mirta je nosila haljinu s velikim prorezom do struka, a uz nju je iskombinirala i srebrne sandale. "Zanosna Mirta", "Prelijepa", "Živa vatra", "Žena i pol", nizali su se komplimenti u komentarima ispod fotografije.

Podsjetimo, Mirta se javila iz Splita i poručila:

- Dobra večer iz srca Dalmacije, iz našeg lipog Splita. Znate kako se kaže za nas Dalmatince, da smo stručnjaci na dva područja - meštri od baluna i meštri od pisme - rekla je Mirta te otkrila da je splitski žiri najviše bodova dao Baby Lasagni, a nagradili su još i pjesme Dijamanti, Can We Talk, Do mjeseca, Babaroga, A Tamburitza Lullaby, Slatke suze, gorka ljubav, Voljena ženo, Gasoline i Lying Eyes.

Baby Lasagna i pjesma "Rim Tim Tagi Dim" pobijedili su na ovogodišnjoj Dori s ukupno 321 bodom te će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji u švedskom Malmöu. Baby Lasagna je i prije finala slovio za favorita, a on je sam rekao kako nije tako gledao na svoj nastup.

- Hvala! Hvala svima što ste glasovali. Ja sam uvijek išao sa stavom nije gotovo dok je gotovo. Tek je gotovo kad je gotovo, nisam uopće razmišljao o pobjedi. Ne znam hoću li moći večeras zaspati. Samo mi je bilo uvijek važno da damo sve od sebe i da mogu kasnije navečer zaspati da sam dao sve od sebe - rekao je u šoku nakon proglašenja pobjednikom.

