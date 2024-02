Indira Levak progovorila o trzavicama u braku: 'Za mene brak nije idealan, to ne postoji'

Pjevačica Indira Levak uvijek je otvorena i iskrena, a voli podijeliti i neke detalje iz privatnog života. Tako je ovaj put progovorila o braku sa svojim suprugom Miroslavom Levakom, s kojim je već deset godina u skladnom braku. Priznala je da savršen brak ne postoji te da i u njezinom postoje 'trzavice'.

- Za mene brak nije idealan, to ne postoji. Brak je nekad oluja, a nekad uragan... Ipak, ljubav je najvažnija, kao i poštovanje. Suprug je moja srodna duša, a mi smo dvoje temperamentnih ljudi. Ja sam djevica, on je ovan i jako smo glasni kad krene frka. Pomirimo se kasnije i nakon dvadeset pet godina smo shvatili da je besmisleno ne pričati ili raspravljati se danima. Mi se zagrlimo, poljubimo i krenemo dalje u nove pobjede - kazala je pjevačica za Informer.

A otkrila je i kako su se upoznali.

- Mene muškarci jako vole, vole tu moju žensku snagu. Kada sam upoznala supruga bio je stegnut, malo se opirao. Mislio se: što ću ja s pjevačicom, a ja sam njega prva pozvala. Trebao je na prvi dejt doći u 12 sati, a stigao je tek u 19, oklijevao je. Vrlo sam otvorena, konkretna i snažna, baš kao i moje pjesme. Vjerujte mi, suprug mi parira po energiji, volim snažne, dominantne muškarce koji vode glavnu riječ u kući! Tu sam da ga pratim i podržavam, kao i on mene - kazala je pjevačica.

Dio Indirina tima postao je i njen posinak Roberto. - Roberto je postao moja desna ruka. On je mlad, prpošan, voli slušati, voli raditi što je najbitnije. Kad ne radi, on dobije batina, onda ga mogu ukoriti - našalila se pjevačica. U 50. je postala baka, prije godinu i pol njen posinak je dobio sina Liama i to je razveselilo cijelu obitelj.

- Pa Liam je sve. U jednom momentu čistačica što i nije tako loše kad dođe kod babe neka počisti sve. Onda smo mu u jednom momentu dali gitaru, kako udara po toj gitari pa sam shvatila da postoji nekakav potencijal u tom svemu, e onda dida baca loptu. Sine, pusti ove pjevače, daj loptu, udaraj. To je jedno predivno dijete i unio nam je jako veliku radost u naše živote. Malo čekamo da odraste da ga svuda vodimo - rekla je.

