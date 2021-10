Miroslav Ilić prokomentirao Kićinu "crnu ženu": "Proganja me desetljećima, opsjednuta je"

Legendarni pjevač Miroslav Ilić i njegova bivša ljubavnica Mirjana Antonović, koju je Krunoslav Kićo Slabinac opjevao u svojem hitu "Zbog jedne divne crne žene" već se godinama nalaze po sudovima jer ona želi dokazati da je Miroslav otac njezinog sina Devina, a nakon posljednjeg ročišta pjevač je prokomentirao "crnu ženu", prenosi srpski Kurir.

-Ta žena me proganja desetljećima, ne znam što da radim. Opsjednuta je sa mnom- ispričao je Ilić koji se prije tri dana pojavio na sudu nakon tužbe Mirjaninog sina, no pjevač i dalje odbija napraviti DNK analizu te nije htio služeno komentirati suđenje.

-Ne odustajem od suđenja, ni ja ni moj sin koji uskoro dolazi iz Amerike. To je sve što mogu reći- rekla je Mirjana koja se na sudu pojavila u društvu pjevačice Lepe Brene.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL 28, September, 2021, Belgrade - Mirjana Antonovic, a woman who claims to have a son, Devin, with singer Miroslav Ilic, whom he refuses to officially acknowledge, is leaving the Palace of Justice, where litigation is underway to prove paternity. Mirjana Antonovic. Lepa Brena, Mirjana Antonovic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 28, septembar, 2021, Beograd -Mirjana Antonovic, zena koja tvrdi da sa pevace Miroslavom Ilicem ima sina Devina, a kojeg on odbija da zvanicno prizna, izlazi iz Palate pravde gde je u toku parnica povodom dokazivanja ocinstva. Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Antonović već nekoliko godina rado surađuje s medijima, pa je svojedobno otkrila sve detalje sukoba s Miroslavom.

-Devin i Miroslav dobili su sudski nalog da prilože svoj DNK. Devin je to odmah učinio, a Miroslav je odbio i pravi se lud. Očito to može jer ovdje još uvijek vlada taj arhaični zakon iz mračnog doba koji podržava takve neodgovorne osobe- ispričala je u intervjuu za Kurir Mirjana.

