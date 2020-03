Mirjana Hrga: 'Život je iznad svega, ali ovo fakat ni na što ne sliči'

Mirjana Hrga, bivša Tv novinarka i nekadašnja savjetnica Kolinde Grabar Kitarović ponovno se na svom Facebooku oglasila u vezi koronavirusa i pandemije. Podsjetimo, Hrga se povukla iz javnosti a u gradiću Osoru sa suprugom Sašom Stefanovićem otvorila je konobu Mare, koja je privremeno zatvorena zbog epidemije u Hrvatskoj.

- Ako dobijem ovaj glupi virus, nemojte mi reći "to je zato što si se non stop opirala!" Ne opirem se, samo pokušavam ostati čovjek u ovoj super disciplini i super ludilu. Apsolutno poštujem sva pravila. Ne rukujem se, ne približavam se manje od metra, i da hoću nemam gdje otići jer ništa ne radi. Nitko se ni ne druži. I naš obiteljski restoran je zatvoren zbog sigurnosti gostiju, radnika, pravila...Ali iz nekog inata ne želimo stati. Sad ljudi dolaze do ograde, isporučujemo im naručenu hranu, osmjeh dva i koja šuplja dođu kao melem. Vjerojatno se nećemo proslaviti, ali osjećaj je odličan da si djelomično izbjegao samoeutanaziju. Koristan si. Ljudi moraju jesti. I raditi. Moraju se i sretati. I kretati. I bistriti um. Inače, što će od nas ostati kad jednom to sve završi - napisala je Hrga i dodala kako je prvi put pokleknula u strahu od neizvjesnosti i napravila "lagani zastoj u apoteci".

- Ljudi su čekali da kupe svoje lupocete, traže maske i sve sto već treba, a ja sam bila silno sretna sto taj mali gradić u svojoj apoteci ima jedan od mojih parfema. Trajalo je dok sam izabrala koji mi točno trenutačno podiže raspoloženje. Onda sam otišla u DM. Ljudi kupuju wc papir i slično, a ja boju za kosu i sredstvo za odmašćivanje cijevi. Jutros sam otišla do štanda po svježe limune. Taman stigli. Miriše. Ne znaju za glupu koronu... Nismo se srdačno pozdravili, ali eto, bili smo na tren u staroj rutini. Dojam je kvario pogled na praznu rivu, dvojicu zabrinutih mesara na vratima i to je to - napisala je Hrga i izrazila zabrinutost.

- Život je iznad svega, ali ovo fakat ni na što ne sliči. I to bih podnijela, ali čini mi se kao da se netko zeza. Sve radim po pravilima. Koža mi se na rukama već ogulila, ali čim u Lidlu zalupim nogom vrata WC-a, nakon guranja kolica po marketu, primim ključ, pa kvaku, pa volan, pa mobitel...Kako da znaš gdje se skrio taj sićušni gad? Tko je zdrav a tko zaražen? Mogu li uopće gajiti nadu da sam u skupini sretnika? Na osnovu čega? Zato što pazim na metar, ruke i što zaboravljam na običaje koji život čini životom?

Sve se sada pomaklo. Gledamo u Državu kao u Boga. Propisuju, otpisuju, spašavaju...i neka, svaka im čast na naporu. Ali što kada se jednog dana probudimo iz ove noćne more? Njive će biti neuzorane, janjci nas neće uveseliti za Uskrs...kako ćemo ga uopće i proslaviti? Roba u restoranima propada, ljudi odlaze na burzu, sve propada jer mi čuvamo živu glavu. Ako tako mora biti neka bude, ali što će onda biti - napisala je Hrga.