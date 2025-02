Miloš poljubio Maidu, no ona je oprezna: Ne bih još uvijek rekla da je to moj Miloš

Pred djevojkama u 'Gospodinu Savršenom' bio je još jedan grupni spoj, no prije toga dotaknule su se i atmosfere u showu otkako su otišle Maja Š. i Sarah. „Osjećam da je u kući mir, tiše je“, rekla je Maja G. dok su nove djevojke komentirale da je njima sve isto zato što su se Maja Š. i Sarah držale po strani i nisu ni s kim razgovarale. Laura je pročitala da na spoj idu Marinela, Ana, Maida, Selma, Milica i Maja G. „Jedva čekam što se mene tiče, ali opet, svašta očekujem od djevojaka“, rekla je Milica. Ana je željela da joj Šime posveti malo više pažnje zato što je prošli put nije ni pozdravio, a Selma je bila presretna što će malo bolje upoznati i Miloša i Šimu!

Dečki su djevojke dočekali na stijeni i bile su uzbuđene što će se i one penjati. Prve su se penjale Maida i Ana, koje su bile sjajne. „Nisam sumnjao da će doći do vrha, ali nisam očekivao da će to biti tako brzo“, rekao je Šime. Maida je stigla prva, a poslije njih penjale su se Maja i Selma, koja otprije ima ozljedu koljena i kasnije je shvatila da je bilo glupo što se penjala i željela dokazati svima.

„Ne znam tko više glumi, tko ne glumi, tko laže, tko ne laže, tko je iskren, tko neiskren, tko manipulira i tko ne manipulira… Za neke se ispostavilo da lažu, ali ne znam razloge njihova ponašanja“, pitala se Nina koja je sjedila ispred vile, a ubrzo joj se pridružila Suzana. „Ti si prvi put malo otvorila oči“, rekla joj je Suzana i savjetovala da se čuva Glorije. Dotaknule su se i Selme za koju smatraju da ima previše samopouzdanja, ali da je i razmažena te dijelom i zlobna.

Iako je Selma mnogima djelovala krhko, sve je iznenadila i popela se do vrha. Maju je boljelo koljeno i naposljetku se rasplakala, a Šime joj je držao oblog. Marinela i Milica išle su sljedeće, a Marinelu je zabavljalo što su dečki iznenađeni jer nisu očekivali takvu spretnost od njih. „Djevojke su stvarno pokazale izuzetnu sposobnost, donekle su posramile i nas dvojicu“, kroz smijeh je rekao Miloš.

Polina, Barbara, Laura i Glorija razgovarale su o spojevima da bi Polina opet ponovila kako joj je Šime rekao da je s njom bio na prvom pravom spoju, a Lauru je zanimalo po čemu je to zaključila. „Da vam objasnim kako izgleda sretan čovjek koji uživa?“ rekla je Polina i dodala: „Glorija je bila ljubomorna i vjerojatno joj je žao što njoj to nitko nije rekao.“ No Glorija smatra kako je nemoguće da Šimi baš sa svakom djevojkom bude lijepo na spoju dok je Polinu zanimalo tko je njoj sad bolji - Miloš ili Šime. „Ja sam oduvijek govorila Šime“, rekla je Glorija, uvjerena da je Polina ljubomorna.

Na kraju su dečki trebali pokupiti pisma na planini, a djevojke su ih bodrile. „Šime je bio mnogo bolji“, s osmijehom je komentirala Selma, a Marinela je bila uvjerena da je Milošu malo zasmetalo što je izgubio. Kad su otvorili pisma, dečki su otkrili da će jedna djevojka sa Šimom u restoran i klub, a druga s Milošem u spa i wellness. Šime je odabrao Selmu, a Miloš Maidu. „Miloš je malo previše vezan za jednu djevojku“, rekla je Marinela.

U vilu su se vratile djevojke i prepričavale ostalima što su radile te koga su dečki odabrali za spoj. Marinela i dalje nije mogla vjerovati da je Miloš ponovno odabrao Maidu, a Vanja je navijala da se danas i poljube. Tamara je vrlo samouvjereno komentirala da Maida može još sad uživati s Milošem, ali samo zato što on još nije upoznao nju!

„Meni je s Maidom jako lijepo, odgovara mi njezino društvo i njezina blizina, osjećam tu neku bliskost“, otkrio je Miloš i objasnio kako je želio da ona zaboravi na neugodnost koju je doživjela i da to bude, kako je rekao, potpuno obrisano. „Ima kemije između nas dvoje, ali kako neće biti, blizu smo jedno drugome dok nas masiraju“, rekla je Maida.

Selma je pokazivala Šimi kako je ozlijedila koljena, no zaključila je da je vrijedilo. Zanimalo ju je kakve su Šimi ostale djevojke, ima li miljenicu, no o nije želio razgovarati o drugima dok je s njom. Rekao joj je i kako mu se sviđa njezina izjava da je došla kako bi ostala do kraja, a Selma je još jednom ponovila kako ju u show dovela intuicija. „Malo smo se opustili i onda je on došao da prave Selme, a ja do pravog Šime, i to je ono što sam čekala“, rekla je i zaključila: „Zbog njega sam ovdje.“

Poslije senzualne masaže Maida i Miloš uživali su u bazenu te razgovarali o svemu što se dosad dogodilo među njima. Maida je željela znati misli li on još uvijek isto o njoj nakon što je upoznao druge djevojke, a Miloš je potvrdio da misli. Uslijedio je poljubac, Miloš je potom donio ružu i nakon što ju je uzela, nježno je poljubio u ruku. „Ne bih još uvijek rekla da je to 'moj Miloš'. Nemam što dalje razmišljati kako ću s njim, mislim da on treba razbijati glavu s tim“, oprezna je Maida.

Selma je također dobila ružu, a Šimi se baš svidjela. „Neću reći da sam zaljubljena u njega, ali rađaju se neki osjećaji, godi mi njegova energija, prelijepo mi je bilo s njim i želim svaki dan provoditi s njim. I uvijek želim s njim jedan na jedan“, rekla je Selma, a na kraju su i zaplesali. „To je ono što sam čekala, da smo potpuno opušteni i možemo pričati o svim temama… Da smo apsolutno mi, da zaboravimo na kamere i da nas itko snima“, dodala je.

Dok je Maida prepričavala djevojkama svoj spoj, Barbara je priznala da joj nije lako, pogotovo kad je shvatila da je, osim ruže, pao i poljubac. Selma je također stigla presretna, govoreći kako je sigurna da su ostvarili neku povezanost i nije se obazirala na Laurine komentare da se tako svaka cura osjeća nakon spoja s njim. „Ne stavljam nas dvije u isti rang i ne smatram je konkurencijom. Gdje bih stigla kad bih svaku koja dođe smatrala konkurencijom?“ u svom stilu zaključila je Laura. Kako će se djevojke snaći u ulozi grčkih boginja - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

