Miljenicu Hollywooda suprug je zatekao u krevetu s njegovim maloljetnim sinom s kojim je kasnije dobila dijete

Oscarom nagrađena glumica Gloria Grahame ostala je upamćena kao jedna od najsloženijih i najintrigantnijih figura zlatnog doba Hollywooda. Sa svojim prepoznatljivim šarmom, nezaboravnim ulogama i burnim privatnim životom, Grahame je ostavila neizbrisiv trag u povijesti filma. Rođena 28. studenog 1923. u Los Angelesu kao Gloria Penelope Hallward, odrastala je u umjetničkoj obitelji – majka Jeanne McDougall bila je glumica i učiteljica glume, a otac Reginald Hallward arhitekt. Prve korake na sceni napravila je na Broadwayu, a 1944. potpisala je ugovor s MGM-om, iako studio u početku nije prepoznao njezin puni potencijal.

Pravu afirmaciju doživjela je prelaskom u RKO Studios, gdje se profilirala kao specijalistica za uloge "fatalnih žena" u film noir žanru. Već 1947. nominirana je za Oscara za sporednu ulogu u filmu Crossfire, a zlatni kipić osvojila je 1952. za ulogu u The Bad and the Beautiful. Osim po glumačkom talentu, Grahame je javnost često intrigirala svojim privatnim životom. Udavala se četiri puta, a osobito su bili medijski eksponirani njezini brakovi s redateljem Nicholasom Rayem i njegovim sinom Anthonyjem. Prema brojnim izvorima, Nicholas Ray navodno je zatekao Gloriju u krevetu s tada maloljetnim Anthonyjem, što je dovelo do njihova razvoda. Šok je bio još veći kada se 1960. udala upravo za Anthonyja Raya, s kojim je ostala u braku 14 godina i dobila jedno dijete – kao i s njegovim ocem, bivšim suprugom.

Između ta dva braka, bila je kratko udana i za producenta Cyja Howarda. Grahame je tako postala jedna od rijetkih osoba u Hollywoodu koja je rodila djecu i ocu i sinu – činjenica koja ju je učinila gotovo mitološkom figurom tračerskih rubrika. Nakon što joj je filmska karijera počela slabjeti sredinom 1950-ih, posvetila se kazalištu, nastupajući u SAD-u i Velikoj Britaniji. Godine 1974. dijagnosticiran joj je rak dojke. Iako je bolest nakratko ušla u remisiju, vratila se 1980., no Gloria je odbila daljnje liječenje. Preminula je 5. listopada 1981. u New Yorku, u 57. godini života.