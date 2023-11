Mike Flanagan pokazao je da ima talenta za horore, a ovo je najbolje što je napravio do sada

The Fall of House of Usher, Netflix

Ingeniozno. Izbjegavamo pretjerane pohvale, pogotovo epitete tog tipa, međutim ova obrada priče Edgara Allana Poea, uz primjese još njegovih djela, doista jest među najbriljantnije obrađenima za televizijsku seriju ove godine. Tvorac serije Mike Flanagan pokazivao je da ima talenta napraviti intrigantne horore a ovo ovdje najbolje je što je napravio do sada. Serija istog imena kao i stara Poeova pripovijetka, modernizirana je i prilagođena ovim prljavim vremenima gdje u posljednje vrijeme pod lupu padaju i raskrinkavaju se industrije ovog ili onog tipa. Poput farmaceutske, recimo. Jer, Roderick i Madeleine Usher ovdje su vlasnicima farmaceutske kompanije Fortunato Pharmaceuticals s kojom su se obogatili do neslućenih razmjera, koji sežu do pretjerivanja za koje se ne sjećamo da smo ih vidjeli negdje na filmu ili televiziji. Recimo, svojem istražitelju pa ispovjedniku Augusteu Dupinu, Roderick kroz svih osam epizoda nudi čašicu cognaca Henri IV Dudognon Heritage Cognac Grand Champagne. A ta stvar je prava, postoji u ovom našem svijetu, i košta dva milijuna eura, za ostale detalje pogledajte seriju. Eto, toliko vam je to bogatstvo. No, Roderick rapidno počinje gubiti svoje nasljednike s kojima ima redom neobičan odnos. I to na vrlo bizarne načine, ravne često i najboljim horrorima. Pa odlučuje Dupina pozvati i priznati mu sva svoja nedjelja kako bi ovaj konačno i svoju karijeru koja se mahom sastojala od istraživanja upravo Fortunata i njegovih nedjela, mogao privesti kraju. Iako će Dupin morati čekati kraj razgovora da mu Roderick prizna zašto uopće to čini. No, dok mu se razotkriva, prebogati glava kuće Usher razotkriva sve beskrupulozne prakse koje je primjenivao sa sestrom dok su vodili farmaceutsku kompaniju a koje su, eto, prilično slične onome što čitamo u vijestima, a od čega smo mnogo toga čitali ili gledali po kojekakvim alternativnim kanalima. Painkiller? Da, naravno. Neovlašteno širenje sjemena na koje imate autorsko pravo? Da, i to. Zaobilaženje kliničkih ispitivanja? Naravno. I tako dalje i tako dalje. Pad kuće Usherovih tako je i priča o onome što mnogi smatraju pravom naravi današnjeg korporativnog svijeta a to je pohlepa, neograničena, zbog koje se ne biraju nikakva sredstva. Kao što je to i priča o izboru kada se osoba nađe u situaciji da joj takvo bogatstvo bude dostupno a gdje pri tome izboru nema sredine. I kroz sve se provlači neko metafizičko biće koje ipak regulira i tako okrutan svijet poručujući kako za sve postoji cijena. Odnosno da ni tako ogromnim novcem ne možemo umaći od činjenice da na onaj svijet ne možemo ponijeti ništa ovozemaljskoga. I sve je to briljantno ispričana priča kroz sjajne Brucea Greenwooda kao Rodericka, Mary McDonnell kao Madeleine i Carlu Gugino kao Vernu, metafizičko biće ali i Mark Hamill kao Arthur Pym.

Ja, Aleksandar: Državni gambit, N1 YouTube

U Srbiji je N1 televizija snažno usmjerena protiv Aleksandra Vučića i njegove vlasti, imaju zbog toga problema, ograničena im je publika, ali i dalje je u toj redakciji tema srpski predsjednik. Tako je nastao i ovaj novi dokumentarni film o njemu koji obuhvaća sve, odakle dolazi, kako je ušao u politiku, kako je u njoj napredovao, kako je došao do samog njenog vrha. Film je nadogradnja serijala “Vladalac” koji potpisuju iste autorice, Jovana S. Polič i Sanja Lončar, kojemu je također tema Aleksandar Vučić. Iako neizbježno jednostran, sam Vučić je, očekivano, odbio davati bilo kakve izjave, “Ja, Aleksandar” intrigantan je film i o Srbiji posljednjih ne samo 20 već i 30 godina jer nastanak Vučića političara neizbježno seže i u ratove 90-ih. Dokumentarac je napravljen atraktivno, no vidjeli smo i zanimljivijih uradaka te vrste iz Srbije, poput “Jedinice”, ali i dalje je činjenica da se tamo ovako nešto snima. I uspijeva izazvati reakciju, poput bijesa Vučića i njegovih saveznika koji su reagirali praktički trenutno na objavu ovog filma.

Fellow Travelers, SkyShowtime

Živimo u vremenima u kojima se mnoge vrijednosti naprosto raspadaju. Seksualnost, primjerice, nastavlja biti temom. Upravo kao što je to bila prije nekih 60 godina, u doba makartizma. I upravo se tim dobom kroz likove dvojice muškaraca u nepoželjnoj ljubavnoj vezi za to vrijeme bavi ova serija na SkyShowtime. Iznimni američki scenarist Ron Nyswaner volatilnu je zabranjenu romansu ugradio u politički prikaz jednog vremena koje se proteže kroz tri desetljeća, iznimno važna u američkoj pa i svjetskoj povijesti. Imao je za to dobar književni predložak, istoimeni roman Thomasa Mallona. K tome, Nyswaner potpisuje nešto što se zove “Philadelphia”, prvi veliki film o AIDS-u, pa i homoseksualnosti, a potkovanost u političkim trilerima daje mu iskustvo na “Domovini”, međuljudskim odnosima u Rayju Donovanu. Međutim, iako je Nyswaner ovdje odlučio eksplicitno prikazati homoseksualni odnos računajući da će sigurno privući pozornost, u čemu je i uspio, dojam je kako je sve to malo pretjerano pa je moguće i izgubljen dio publike. Odnosno, to i nije bilo potrebno u takvoj mjeri jer serija je doista kvalitetna drama.

Julia II, HBO Max

Ako se pitate odakle ideja za televizijske kulinarske showove kojih i danas na televiziji ima bezbroj, u ovoj seriji dobivate odgovor. Prilično smo sigurni da je barem jedan ozbiljniji broj vas čuo za Juliju Child, prvu televizijsku kuharicu. Ona je u doba kada vrijednosti žene još nisu bile osobito cijenjene uspjela na američku televiziju donijeti nešto sasvim novo. Nazvala je to obrazovnim kulinarskim showom, ne znajući što će se dogoditi kada prikazivanje krene. Childova je postala prvom kulinarskom televizijskom zvijezdom, a da je poživjela do danas, preminula je 2004. godine, vjerojatno niti sama ne bi vjerovala kako je njezina ideja zaživjela praktično u svakom kutu našeg planeta. E, ovo je serija upravo o tome, kako je jedna kućanica s posebnom ljubavi za kuhanjem popularizirala kvalitetnu kuhinju, svijetu predstavila francusku kuhinju, ali uz kulinarsku televiziju započela i val kuharica kao i dalje živuće literature koje je zapravo postalo i književnim žanrom. A ovdje se još radi i o zaista dobro napravljenoj i zabavnoj seriji.