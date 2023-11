Mijo priznao simpatije prema Kseniji pa ostao bez brade, a Bahra odlučila napustiti Stjepanovo imanje!

Mijo je svoje dame Brankicu i Kseniju u showu 'Ljubav je na selu' odveo na romantičnu večeru. Priznao je da s jednom od njih želi pokušati ozbiljno, no da potencijalna veza zahtijeva da se još malo bolje upoznaju. Ipak, jednu stvar nikako ne želi – zbog ljubavi se iz svoje kuće seliti neće! ''To neće proći'', jasno i glasno je rekao.

''Kad bismo se mogli dogovoriti, jedan tjedan kod mene, jedan kod njega'', Brankica je ipak imala taktiku, ''Nisam još zaljubljena, meni treba malo duže... Ali ima vrline koji se meni sviđaju na početku''.A nakon razgovora s Vesnom, Ivan je oči u oči odlučio porazgovarati i sa Samantom, i to na balama sijena. Ona mu je odmah na početku priznala da je u show došla zbog ljubavi.

''Nekako si mi podvojen... Ne mogu se još dati cijela jer nisam sigurna kako ti to gledaš'', kazala je, ''Iskreno, mislim da je Vesna prestara za tebe''. ''Ona se zaljubila u mene još od prvog dana kad smo se mi upoznali'', farmer je bio uvjeren, dodavši da bi, ako ostane kod njega, jedino volio da se ne budi baš svaki dan u podne, ''Podržavam je u tome što ništa ne radi, zašto bi ona radila? Drugi mi svi koji radimo radimo za nju i to mi je OK“.

''Nadam se da si iskren kao što kažeš i da ti se ja sviđam'', zaključila je Samanta, a spoj je završio vrlo strastvenim zagrljajem.

Smilja i Branko na romantičnom su putovanju u Splitu, a farmer se i dalje nada da će svoju Smilju oduševiti te osvojiti komplimentima i iznenađenjima. Victoria i Ante osamili su se kako bi iskreno porazgovarali, a Viki mu je otkrila kako je večer prije Klara otkrila njoj i Mileni rekla da su Ante i ona otprije u dogovoru.

''On je manipulativan, on hoće iskoristiti Klaru, a ona to zna'', kazala je Victoria, ''Ako njih dvoje imaju neki plan, onda to trebaju zadržati za sebe pa će se taj plan do kraja odigrati. Ali s njom je lako izmanipulirati''. ''Vi ste sinoć vjerovale jedna drugoj, a danas ste sve promijenile mišljenje. Sad ste svaka protiv svake. Začahurile ste se u sebe'', kazao je farmer.

''Uvjerena sam da će Ante odabrati Klaru'', kazala je Victoria, dodavši da je uvijek bila prijateljski raspoložena prema svima, ''Možda i jesam poremetila u kući njihove planove, zato što je Ante sad razotkriven. Ja sam ovdje došla kao neki detektiv''.

Na Mirinoj farmi najviše prigovara i dalje Jasmina, a ovaj put zamjerila je svom farmeru što Gabrijeli priprema doručak i kavu, a njima to nikad nije prije radio. ''Stalno je tetoši i mazi, ali meni je taj odnos kao odnos tate i kćeri'', predbacila im je.

Miroslav ju je odlučio odvesti nasamo kako bi konačno poravnali sve račune, a on joj se ispričao ako ju je zadnjih dana zanemarivao. 'Čim je došla ova djevojčica, ti si se oko nje uzvrpoljio'', kazala mu je pa iza kamera priznala, ''Što je on hladniji prema meni, ja sam onda sve više sklona sarkazmu ili jednostavno šutim i samo ga probadam oštrim pogledom''.

''Nadam se da ćemo popraviti odnose, dobra si osoba, skuhala si ručak, pokazala si se kao dobra domaćica'', poručio je Miro.

Rade i Irena uživaju u Osijeku na svom romantičnom putovanju. ''Upoznala sam tvoju drugu stranu i to mi se jako sviđa'', poručila mu je Irena, a za svoje prijateljstvo nazdravili su šampanjcem. Irena mu je priznala kako smatra da je usamljen, no treba mu malo vremena da sredi svoj unutarnji mir, a Rade joj se suprotstavio kazavši da je on posložen čovjek.

''Jedva sam čekao da ti ovo kažem. Našao sam jednu djevojku...'' priznao je Rade, a Irena mu je od srca čestitala, ''Našao sam što sam tražio i to je kraj svih krajeva. Irena i ja ćemo ostati prijatelji sigurno i družiti se nakon ovoga showa''.

Mijo i Ksenija uživali su u zajedničkom razgovoru, a farmer je čak pustio i suzu jer se njihovo druženje bliži kraju. Mijo je prvi put priznao da mu se i ona sviđa, no postoji jedan problem. ''Ksenija mi je puno privlačnija, puno zanimljivija, samo što je ona od početka gradila neko prijateljstvo, ne znam zašto je otišlo u tom smjeru. Pomalo sam zbunjen jer mi je dosta temperamentna, živahna, ima taj neki svoj nastup i to mi se sviđa jako kod nje'', priznao je.

''Mislim da je Mijo zbunjen i da se njegova odluka mijenja iz sata u sat'', i Brankica je komentirala svoje viđenje situacije. Farmer Mijo svojim je damama konačno dozvolio da učine ono što su željele otkad su ga prvi put vidjele – da mu ošišaju bradu!

''Neka režu kad je već želja'', poručio je, a na kraju je bio zadovoljan rezultatom, baš kao one. Konačno je stigao trenutak da Stjepan izbaci jednu svoju damu. Nakon što su mu sve zahvalile na gostoprimstvu, farmer je upitao: ''Da čujem, ima li neka da bi htjela izaći?'' Bahra je digla dva prsta, što je sve iznenadilo. ''Bilo je dosta za mene ovdje, dala sam od sebe sve što sam dala i vrijeme je da idem kući'', kazala je, a Stjepan je pohvalio njezinu iskrenost i ispoštovao njezinu želju.

''Da Bahra nije rekla da ide van, moja odluka bi sigurno bila drugačija'', kazao je. A nakon razgovora s Victorijom, Ante se suočio i s Klarom. ''Bila je poanta u tome da mi sve tri mislimo kako nisi svakoj dao iste minute pažnje'', predbacila mu je.

''Tebi sam dao najviše pažnje, ti i trebala biti kontra toga'', kazao je Ante pa priznao, ''Mislim da me od svih Klara najviše moralno povrijedila. Da ti netko u samo četiri sata toliko okrene leđa, to nisam mogao vjerovati''. ''Meni se Ante sviđa, čak sam čula da se ja njemu još više sviđam, šuška se. Ne želim svađu, a provocira me'', zaključila je.

''Klari ništa više ne vjerujem, njezina iskrenost je nula'', rekao je. Hoće li Ante i Klara uspjeti izgladiti svoj odnos i koga će izbaciti Ivan, gledatelji će vidjeti već sutra od 21.15 sati na RTL-u, u novoj epizodi 'Ljubav je na selu'.

