Meri iz 'Masterchefa' pokazala kako izgleda njeno tijelo pa se obračunala s hejterima: 'Mislim da ste nekulturne seljačine'

Naša influencerica i bivša kandidatkinja showa MasterChef, Meri Goldašić na društvenim mrežama redovito dijeli sve o svojoj transformaciji. Objavljuje plan prehrane, razne vježbe, a često pokaže i realne fotografije svoga tijela.

Naime, Meri je izgubila 20 kilograma, a onda su je pojedini pratitelji počeli prozivati da je sada premršava. Sada se Meri obračunala s njima u videu na Instagramu.

''Ovo doživljavam prvi put u svom životu, da mi netko govori: 'Premršava si', ''Počni si hranit'' i da mi netko govori da mi noge izgledaju kao štapovi za golf. Imam 170 centimetara i imam 62 kilograma, ali ovo je moje tijelo, ovo nije alarmantno, ovo je tijelo osobe koja je imala 20 kilograma više i koja je rodila dvoje djece. Iskreno samo mislim da ste vi nekulturne seljačine, a da ja imam normalno žensko tijelo kao i svaka druga žena na ovom svijetu. I to morate prestati radit jer je stvarno, stvarno ružno. Nisam ja kao svjesna da sam smršavila, ali me zabrinjava što se takvi komentari stalno ponavljaju na mojim objavama i onda će to netko pročitati tko ima problem s dobivanjem kilograma i osjećat će se loše. Što je grozno, ne želim da se netko osjeća premršavo i to morate prestati raditi, rekla je Meri.

Odmah je dobila i podršku brojnih pratitelja. ''Bravo, ja vječno mršava slušam takve komentare'', ''Super izgledaš, a ljudima je teško ugoditi. Bitno je da si ti sretna i zadovoljna svojim izgledom'', ''Savršeno izgledaš'', ''Tvoje tijelo je tvoj izbor i nitko nema pravo komentirati'', ''Ženo, super izgledaš. Bitno da se ti dobro osjećaš i da je tebi ugodno u tvom tijelu, a tuđa mišljena su samo njihova'', ''Samo su ljubomorni'', ''Ne zamaraj se takvim komentarima'', dio je komentara ispod objave na Instagramu.

GALERIJA: Prvu voditeljicu 'Ljubav je na selu' danas bi rijetko tko prepoznao! Imala je nesvakidašnji hobi koji inače obožavaju muškarci

Podsjetimo, Meri je nedavno podijelila iskustvo s poslodavcem kod kojeg je bila zaposlena dok je s obitelji živjela u Švedskoj. Ispričala je kako je njezin posao naizgled bio divan, ali otkrila je i mračnu pozadinu ove priče. "Dok smo živjeli u Švedskoj, dobila sam posao u jednom finom magazinu u kojem mi je glavni zadatak bio intervjuirati direktore velikih, velikih firmi, i moje područje bio je Bliski Istok, tako da je sve skupa djelovalo jako blistavo. I kao jedan jako, jako dobar posao ja sam stvarno uživala u dijelu gdje ja intervjuiram opasne, velike i jake poduzetnike - rekla je Meri u videu koji je objavila na Instagramu. Zatim je otkrila i mračnu stranu tog posla.

- Međutim, mračna strana tog posla bila je što si nakon toga morao intervjuirati njihove dobavljače, koji bi potom morali kupiti mjesto u tom časopisu za jako veliku lovu, a postotak od te zarade išao je meni. S obzirom na to da je plaća bila stvarno dobra, cijela ta priča izgledala je zbilja jako primamljivo. Iskreno, nisam prodala previše tih oglasnih mjesta jer ne možeš direktorima firmi prodavati nešto tako 'sumnjivo' i misliti da će čovjek s magisterijem ili doktoratom pasti na glupu foru - objasnila je. Rekla je i kako je atmosfera u tvrtki bila toksična i nije joj bilo lako biti u takvom radnom okruženju, ali znala je da bez posla ne može u tom trenutku.

- Atmosfera u toj firmi bila je kriminalna, a mobbing koji smo trpjeli svi zaposlenici na dnevnoj bazi, pa tako i ja, bio je neizdrživ. Na neku čudnu foru, ostala sam tamo jedno šest mjeseci i ne možete zamisliti koliko vas jako lagano toksična kultura uvuče. Najlakše je reći: 'Pa što si radila tamo, daj otkaz.' Ali kad doma imaš dvoje male djece, nemaš drugi posao i nemaš drugog izbora, ne možeš si priuštiti da tražiš posao mjesec dana i da si bez posla. Drugo, to konstantno svakodnevno osmosatno obezvrjeđivanje ti zaista uđe u glavu i sruši samopouzdanje - ispričala je.

GALERIJA: Biste li ga prepoznali? Pogledajte kako se naš voditelj mijenjao kroz godine