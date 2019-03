Mentor Elle Dvornik odgovorio hejterima: 'Kud naša jadna Hrvatska ide?'

Ova ekipa je tak bezveze! Nit jezika nit šarma, tak su ozbiljni, dosadni a tako mladi. Kud ova naša jadna Hrvatska ide? Pa dobro ljudi gdje vam je mladost? Zar se ne znate glupirati? Samo pozeri! Pih! Puh! @elladvornik @dinojelusic @tara.thaller @zvijezdepjevaju #tkosebeljinebudimudrug #instagoran #goranella #tarandino #zvijezdepjevaju

