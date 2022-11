Menadžer preminulog pjevača (34) otkrio: 'Bez prestanka su ga maltretirali, to je zaista utjecalo na njega ‘

Vijest da je glazbenik Aaron Carter preminuo prije dva tjedna mnoge je šokirala, a sada je njegov menadžer Taylor Helgeson u ekskluzivnom intervjuu otkrio što se zvijezdi događalo u životu. Helgeson je rekao da se Carter suočavao s neprekidnom online mržnjom.

- Bilo je to poput noćne more, bez prestanka su ga maltretirali. Bilo je to tako nemilosrdno i nanijelo mu je puno štete. Ne bih išao tako daleko da bih u cijelosti to okrivio za Carterovu smrt, ali gledao sam kako ga to slama tijekom duljeg perioda. Nikada nije odabrao ovaj način života... Mislim da mu nisu dani isti alati kao mnogima od nas da može upravljati svojim životom na način koji mu ostavlja prostora da živi održivi, dobar život - komentirao je menadžer za Page Six. Dodao je i da je ta mržnja javnosti prema njemu s vremena na vrijeme čak i nadmašila digitalni prostor, pa se prisjetio kako su ga psovali tijekom jednog nastupa uživo.

- To je zaista utjecalo na njega, a on to nije želio pokazati tijekom nastupa. No, kada je sišao s pozornice bio je stvarno tužan. Nije bio ljut, bio je istinski tužan - prisjetio se Helgeson i dodao da je nakon nastupa Carter otišao kući čitati komentare na Twitteru.

Podsjetimo, Aaron se proslavio kasnih 1990-ih kao pop pjevač, izdavši četiri studijska albuma. Debitantski album izdao je 1997. kada je imao samo 9 godina. Prodano je milijun kopija njegovog prvog albuma, a drugi, "Aaron's Party", prodan je u tri milijuna primjeraka. Ubrzo nakon uspjeha drugog albuma, postao je dio stalnog postava Nickelodeona, američkog TV kanala za djecu. Također je često sudjelovao u turnejama Backstreet Boysa sa starijim bratom Nickom. Aaron je kroz godine često imao probleme sa zakonom i zloupotrebom supstanci. Više je puta bio i na odvikavanju.

