Dvije godine bez legende: Kći Mustafe Nadarevića objavila nikad viđenu fotografiju svog oca

Na današnji dan prije točno dvije godine glumački svijet ostao je bez velikog glumca - Mustafe Nadarevića. Zvijezda serije 'Lud, zbunjen, normalan' preminuo je u 78. godini života nakon duge borbe s teškom bolešću i iza sebe ostavio dvije kćeri i sina.

Njegova kći Nana Nadarević na drugu godišnjicu smrti na svom se Instagramu prisjetila preminulog oca uz njihovu nikad viđenu fotografiju uz koju je tek znakovito dodala emotikon koji prikazuje dva povezana srca.

Osim Nane, glumac je iza sebe ostavio i stariju kćer Nađu te sina Ašu. Jednom je prilikom Nadarević otkrio kako su njegova djeca dobila imena. - Budući da je moja najstarija kćerka Nađa moju mamu, a svoju baku, zvala nana, moja je druga kći dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Bosanskog Novog, veoma plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegova telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša je nadimak - ispričao je svojedobno Mustafa Nadarević.

Inače, hvaljeni glumac rođen u Banjoj Luci 1943. godine,a kazališnu je karijeru započeo u Zagrebačkom kazalištu mladih, a 1969. godine postao je član Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Kazališni komadi kojima je probio led bili su u predstavama "Hvarkinja", "Dundo Maroje", "Ostavka" te "Gospoda Glembajevi", a glumio je i Cyranoa, Figara i M.P. Murphyja. S filmom se prvi put susreo početkom 80-ih godina prošlog stoljeća u sporednim ulogama.

Odjeknuo je ulogom Zijaha u Kusturičinom filmu "Otac na službenom putu", a onda i u filmu "Već viđeno" Gorana Markovića. U 1988. godine zaigrao je u "Glembajevima" Antuna Vrdoljaka, pa onda u "Kuduzu" i "Gluvom barutu". Ipak, gledatelje ispred malih ekrana osvojio je ulogom lucidnog Izeta Fazlinovića u seriji "Lud, zbunjen, normalan".

VIDEO Jelena Rozga promovirala album 'Minut srca mog'