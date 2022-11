Severina se skinula u minijaturni badić i namazala blatom: 'Popravila si mi dan'

Nakon niza nastupa, pjevačica Severina Vučković (50) odlučila se odmoriti a azijskoj državi Jordan odakle već šest dana objavljuje prekrasne fotografije. Sada se pohvalila da je posjetila Mrtvo more gdje je isprobala kupanje u blatu.

"Sada možete samouvjereno reći da ste bili 380 metara ispod morske razine", citirala je uz fotografije natpis pored plaže na kojoj je pozirala u minijaturnom crnom badiću, namazana blatom.

"Senzacionalno", komentirala joj je dizajnerica Matija Vuica.

"Popravila si mi dan", "Ti si sami vrh", "Wow, Severina, znaš da te volim", pisali su joj oduševljeni obožavatelji.

Severina se prije ovoga pohvalila i fotografijama s devom, ali i da je uživala u vožnji pustinjom.

Nije sigurno tko joj pravi društvo na ovom putovanju, ali sigurno je zasluženo. Naime, nakon nedavno održanog velikog koprivničkog koncerta, tijekom kojeg je oboren i rekord posjećenosti dvorane, Severina je objavila vijest koja je obradovala sve one koji nisu uspjeli te večeri ući u dvoranu, no još više same Varaždince – nakon točno 10 godina, 10. veljače 2023. vraća se u Arenu Varaždin.

