Meghan i Harry nisu htjeli da Archie dobije titulu, bojali su da će mu se djeca rugati

Nakon nagađanja napokon je otkriveno zašto princ Harry i Meghan Markle nisu htjeli da njihov sinčić Archie nosi titulu grofa, a zanimanje se ponovno pojavilo nakon što su ove godine postali roditelji malene Lilibet.

Kraljevski stručnjak i biograf Andrew Morton sada je za US Weekly otkrio razlog zbog kojeg su supružnici odlučili da Archie neće imati titulu. Naime razlog se krije u tome što su mogli odabrati počasnu titulu grofa od Dumbartona no od nje su odustali jer su smatrali da bi mu se djeca zbog toga u školi mogla rugati.

Problem je u riječi 'dumb' koja se nalazi u nazivu, a koja na engleskom znači 'glup' što se Harryju i Meghan nikako nije svidjelo, a to je sada potvrdio i Morton, autor knjige 'Meghan and the Unmasking of the Monarchy: A Hollywood Princess' te otkrio kako ne žele da Archie ima titulu, ali se nadaju kako će o tome sam odlučiti kada će biti stariji.

Cijeli svijet je bio uvjeren da će Archie nakon rođenje 2018. godine dobiti titulu što je u skladu s kraljevskom tradicijom no to se ipak nije dogodilo. Mnogi su tada posumnjali da je to zbog njegove boje kože, no sada se otkrio pravi razlog.

-Iz palače su potvrdili da dobivanje titule nema veze s bojom kože, budući da prema protokolu koji je uveo kralj George V. titulu princa ili princeze mogu dobiti samo oni koji su u izravnoj tituli nasljeđivanja.

