Obožavatelji su iznenađeni cijenama ulaznica za Adeleine koncerte: 'Ovo je stvarno previše'

Prije nekoliko dana Adele je najavila dva koncerta iznenađenja u Hyde Parku u srpnju sljedeće godine. Pjevačica je na Instagramu objavila fotografiju s datumima 1. i 2. srpnja i na svojoj službenoj stranici stavila je ulaznice u pretprodaju i njezina stranica se uskoro srušila zbog velikog interesa obožavatelja koji su sada na društvenim mrežama pokrenuli raspravu zbog cijene ulaznica za koncerte koja ih je neugodno iznenadila.

Cijene se razlikuju ovisno o poziciji na kojoj će posjetitelji stajati pa tako cijena najjeftinije ulaznice iznosi oko 800 kuna (90 funti) dok će oni koji žele najekskluzivnija mjesta, takozvane Ultimate Bar Diamond i Ultimate Terrace ulaznice platiti između 3800 i 5100 kuna (435 i 580 funti).

'Obožavam te, ali ne mogu si priuštiti kartu od 90 funti', 'Ovo je stvarno previše', 'Neću toliko platiti', 'Manje sam platio pet dana u Grčkoj' dok su neki obožavatelji stali u njezinu obranu.

Adele can charge £500 for gig tickets if she wants. That's the free market for you. What she CAN'T do is charge £500 for tickets and keep trying to maintain her unpretentious, down-to-earth, woman-of-the-people, "I'm only an 'umble Sarf Landan gel" shtick. It's one or the other.