Medicinski tehničar koji je rasplakao mnoge: Njegov prepoznatljiv glas postao je tiši i umoran

Vijest o smrti književnika i novinara Mladena Kušeca nije rastužila samo članove njegove obitelji i prijatelje nego i one koji su odrasli uz njegove stihove, kojima je i u zrelim godinama bio inspiracija. Među onima koji će ga zauvijek pamtiti i jedan je medicinski tehničar koji je, zahvaljujući emotivnom statusu objavljenom na Facebooku nakon smrti velikog književnika Mladena Kušeca, ganuo mnoge. Josip Stević opisao nam je svoj susret s Kušecom, koji mu je bio pacijent, te koliko ga je ganula posveta u knjizi koju mu je poklonio.

– Kada sam, vozeći se automobilom, na radiju čuo da je preminuo Mladen Kušec, smrzao sam se jer sam prije manje od 24 sata s njim razgovarao. Bio sam beskrajno sretan što sam imao priliku osobno mu zahvaliti što mi je nekoliko dana prije poklonio svoju knjigu „Sredina! Pomaknite se naprijed!“ uz posvetu. Sudbina se poigrala i ispalo je da je to posljednja posveta njegovu u životu. Bio sam iznenađen što je tako brzo nakon našeg susreta otišao, ali kao zdravstveni djelatnik znao sam prepoznati kada se netko bliži svom kraju. Njegov prepoznatljiv glas postao je tiši, i umoran. Morao sam dobro naćuliti uši da shvatim što govori, ali nipošto nisam htio propustiti ni jednu riječi. Da nisam, sada bi mi bilo žao – kazao je Stević. Kad je Mladen Kušec došao u bolnicu, nije odmah znao o kome je riječ, ali osvojio ga je ljubaznošću i dobrotom. Naposljetku, shvativši da je to veliki književnik Mladen Kušec, kome se divio i pamtio mu glas, otkrio mu je da je svojim djelima ostavio trag i na njegovu odrastanju.

Foto: Josip Stević

– Pitao me je za ime – prisjeća se Stević, koji je tek kasnije shvatio zašto je legendarni književnik to učinio. – Sanitetski prijevoz odvezao ga je kući, a koji sat kasnije, na vratima hitne pojavila se njegova kći s knjigom i posvetom. Napisano drhtavom rukom, tekst se ne razaznaje potpuno, ali mogu se razabrati riječi „dragi“ i „hvala“. Ganuo me je svojom gestom. Iako je bio u takvom stanju, našao je snage zahvaliti mi iako sam ja samo radio svoj posao. Bio je do kraja nesebičan, dobar, genijalan pisac. Živjet će vječno u srcima mnogih generacija – kazao je Stević. I knjiga koju mu je darovao raznježila ga je jer je nešto tako banalno kao što je vožnja tramvajem opisao s mnogo duha. Tramvaji su nekad, čini se, bili puni priča, komuniciralo se, gestikuliralo...



– Kad sam pod dojmom pisao Facebook status na parkiralištu u autu, nisam ni slutio koliku će pozornost izazvati. Pitao sam se poslije jesam li to trebao učiniti. Da sam znao kamo će to odvesti... No nakon što mi se s prekrasnim porukama javila njegova obitelj, laknulo mi je. Ako je Mladen Kušec uspio ostaviti toliki trag na živote mnoge djece i cijelih obitelji, posve je razumljivo da je to poštenje i empatiju prenio i vlastitu – kazao je Josip Stević.