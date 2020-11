Status o Mladenu Kušecu rasplakao brojne Hrvate: Medicinski tehničar otkrio kako ga je upoznao

Smrt Mladena Kušeca rastužila je mnogobrojne Hrvate čije je djetinjstvo bilo ljepše upravo zbog tog legendarnog pisca i novinara. Facebook status medicinskog tehničara Josipa Stevića rasplakala je mnoge i podsjetila kakav je to velikan danas otišao.

Status prenosimo u cijelosti.

"Nekidan mi je pacijent bio poznati hrvatski književnik Mladen Kušec. Onemoćao od starosti i bolesti, nisam ni skužio o kome skrbim, ali sam naravno bio pristupačan i ljubazan (kao i sa svima neovisno jesam li na poslu - jer to je najmanje što čovječanstvu možemo dati), i tek kad sam vidio ime i prezime zazvonilo mi je.

Pitao me je moje ime. Sat vremena nakon što je otišao kući, na hitnu je došla nepoznata ženska osoba i potražila me. Bila je to njegova kći, koja mi je donijela njegovu knjigu, s posvetom netom napisanom od zuba vremena drhtavom rukom, pa nije baš sve prepoznatljivo, al' baš zato ima posebnu čar dočarane prolaznosti. Sinoć sam došao na posao u noćnu, i već kao obrađen pacijent, čekao je sanitetski prijevoz kući.

Foto: Screenshoot

Obradovali smo se kada smo se vidjeli, i zamolio me da ga okrenem na bok. Rekao sam mu da sam pročitao knjigu i da je prekrasna i da riječi pjesama u njoj, totalno pašu uz neke moje fotografije i da ću se poslužiti njima. Bilo mu je drago i nasmijao se. A danas umro", stoji u statusu koji je mnoge opravdano dirnuo.

