Mate Janković o hrani u hotelu u Dalmaciji: 'Iskustvo je razočaravajuće, a račun 60 eura'

Jedan od naših najpoznatijih chefova Mate Janković (45) često svoje misli i doživljaje dijeli na društvenim mrežama, a ovoga je puta opisao svoje iskustvo s hranom u jednom novom hotelu s pet zvjezdica u Dalmaciji. Mate je na Facebooku detaljno opisao kakvu hranu je naručio, kakvu dobio i koliko je sve to koštalo.

Objavu je započeo objašnjenjem da se sve dogodilo prije nekoliko tjedana, početkom ljeta.

- Jedna anegdota: Prije nekoliko tjedana bio sam na jugu i pao je dogovor da odemo na doručak u jedan novi hotel s pet zvjezdica. Zanimalo nas je i htjeli smo vidjeti kako sve skupa izgleda. Osoblje nas je kulturno dočekalo. Rekli smo da nismo gosti hotela i da želimo doručak na što su nas posjeli za stol i ponudili opcije doručka. Možemo birati između a la carte, ali možemo s buffet stola.

Obišao sam buffet stol i razočarao se. Sve je bilo ispodprosječno. Pastrie selekcija bila je neprimjerena hotelu od pet zvjezdica, a ostatak stola otužan. Salame i sirevi supermarket kvalitete, banje s jajima loše i poluprazne, manjak opcija s voćem, žitaricama i kruhom. Osoblje iako vrlo ljubazno - neiskusno i nedoraslo zadatku - započeo je Jankovič, pa otkrio što su na kraju pojeli.

- Naručili smo a la carte. Jedan omelette i egg Benedict. Omelette je bio bez dva od tri naručena dodatka, a Benedict.... jedno(!?) poširano jaje na komadu prepečenog baguetta, rijetki Hollandaise i bez šunke. Ukazao sam servisu na grešku na što mi se ljubazna konobarica ispričala, ali bila je potpuno nesvjesna (ne)kvalitete hrane koju je isporučila. Zatim je s buffet stola donijela pureću šunku kojoj u tom jelu nije mjesto. Dakle, iskustvo je bilo razočaravajuće, a račun je bio 60 eura - otkrio je, pa dodao:

- Cijena je ok jer znate da je to hotel od pet zvjezdica. Očekujete od hotela da bude nešto skuplji, ali ako nešto košta pet zvjezdica, onda mora pet zvjezdica i vrijediti.

Mate je nakon toga dao i svoj sud hrane.

- Ono što nije ok je da tu NIŠTA nije bilo pet zvjezdica. Kvaliteta namirnica, znanje osoblja i kompletan ugođaj bili su grozni. Ali...naplaćeno je kao da je sve bio top. To nije problem osoblja. To je problem groznog vođenja države, porezne politike u turizmu, kao i nedostatka strategije razvoja istog. Kada jednoj industriji fali 50 000 ljudi, ona je osuđena na borbu i na pad kvalitete. Imaš to što imaš, radiš s time što možeš. Imam lokal, znam kakva je to borba i nikad, ali nikad osoblje nije krivo - napisao je.

- Osim gore navedenih faktora krivi su vlasnici i kriv je menadžment koji se nije prilagodio situaciji i mjestu u kojem funkcionira. I za sve što se desi u SOL tapasu - kriv sam ja i samo ja. Ja biram osoblje i odgovoran sam za njihov trening. Ja formiram ponudu, ja biram i odobravam namirnice - istaknuo je.

- Dakle, namirnice su odabrali ljudi koji to vode, netrenirano osoblje je na flooru, a cijenu za cijeli doživljaj isto tako su izabrali odgovorni. I tu dolazimo do najvećeg problema. Vrijednost za novac. Postavili su cijenu koja opravdava visoka očekivanja gosta. Ako ta očekivanja nisu ispunjena, dolazi do nezadovoljstva - objasnio je chef, pa ponudio rješenje:

- Ili budi kvalitetniji ili jeftiniji. Nema druge opcije. Svi su u krizi, nitko u Europskoj uniji ne živi tako dobro da baca novce. Mislim da ćemo svi u godinama koje dolaze imati još većih problema jer ovaj model nije održiv. Nažalost, ovo je situacija koja se može preslikati po cijelom Jadranu i ovakve priče čujem sa svih strana. Ništa neće promijeniti navike koje imamo kao nedostatak novca, prazne sobe, hoteli i restorani. U konačnici to je problem cijele zemlje jer na ovaj ili onaj način SVI građani žive od turizma. Neki direktno, a neki preko poreza i prireza koji se namaknu od njega - zaključio je.

Inače, Mate je nedavno otkrio i što ga to posebno nervira u restoranima. Riječ je o tome da mnogi restorani poslužuju isključivo flaširanu vodu s čime se Janković nikako ne slaže.

- Malo me stvari u restoranu iritira kao kad naručim vodu, a bez riječi mi donesu bocu vode. U nekim čak odbijaju servis vode pod isprikom da “nemaju bokala” - započeo je Janković svoju objavu pa dodao zbog čega smatra da je to loša praksa.

- Opcija na koji način gost troši novce treba biti na gostu i niti jedan segment ponude ne treba biti pod prisilom. Voda iz špine je pitka i ne fali joj apsolutno ništa, a ukoliko je gost želi, mi je isporučujemo. U SOL tapas na hrvatski od prvog dana želimo imati fer odnos s gostima te uz mineralnu i vodu iz boce nudimo i opciju vode iz bokala. Smatram to temeljem ugostiteljstva - zaključio je Mate Janković.

