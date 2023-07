Krhka figura i neprepoznatljivo lice užasnulo fanove glumice koju su mnogi obožavali u 80-ima

Glumicu Geenu Davis (67) fotografi su nedavno snimili ispred njenog doma, a fanovi tvrde da je neprepoznatljiva. Pospremala je garažu punu kutija, a za tu priliku bila je odjevna u košulju i traperice, a njena vitka figura nije dolazila do izražaja već je izgledala vrlo krhko. Njeno lice izgledalo je zaista izmučeno i nije se niti jednom nasmijala.

Glumica vrlo rijetko izlazi iz kuće, a prije samo tri godine još uvijek je bila duša svake zabave te se rado pojavljivala na crvenom tepihu. Sada se pojavljuje samo na probranim eventima, ali i na tim slikama se vide rezultati estetskih korekcija kojima se podvrgnula. Ipak, nikada nije potvrdila u javnosti što je točno na sebi promijenila nekim zahvatom.

Ova glumica pozornost je privukla ulogama u filmovima "Thelma i Louise", u kojem je zavela i Brada Pitta, te u filmu "Bubimir".

The 24th Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals Susan Sarandon and Geena Davis attending the 24th Annual Screen Actors Guild Awards held at the Shrine Exposition Center OConnor-Arroyo / AFF-USA.com Photo: Press Association/PIXSELL Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION

Iza sebe ima čak četiri propala braka, a svi su trajali vrlo kratko, osim posljednjeg s doktorom Rezom Jarrahyjem koji je trajao 16 godina, a razvod je zatražio on. Finalizirali su ga nakon pet godina gorljive bitke.

Podsjetimo, u dokumentarcu koji govori o seksizmu u filmskoj industriji "This Changes Everything", glumica i dobitnica Oskara Geena Davis iznijela je jedan od milijun primjera seksualnog uznemiravanja u Hollywoodu. Geena je inače velika zagovaračica ravnopravnosti spolova kroz programe vlastitog instituta "Geena Davis Institute on Gender in Media", koji podržava spomenuti film.

Kada su je upitali može li se prisjetiti nekih neugodnih incidenata s redateljima iz ranijeg perioda svoje karijere, 67-godišnja glumica iz serije "GLOW" i filma "Thelma & Louise" odgovorila je potvrdno. – Vjerojatno je milijun primjera. Jedan je bio vrlo rano kad sam bila na audiciji za scenu gdje je moj lik morao sjesti u krilo muškarcu, a redatelj je rekao:"Pa odglumi scenu sa mnom" i natjerao me da mu sjednem u krilo – opisala je za USA Today. – Nisam to htjela napraviti i bilo je jako neugodno. Nisam znala kako reći ''ne'' – objasnila je glumica koja je 1982. godine debitirala u filmu "Tootsie".

– Nadam se da u ovo doba #MeToo i Time's Up žene neće morati prolaziti kroz to – izjavila je. Na samom početku #MeToo pokreta 2017. godine, Davis je ispričala kako je trebala otići na audiciju za jedan film te kako ju je glumac, koji je i producirao film, pozvao na večeru umjesto audicije. Obratila se svom agentu tada i pitala je li to audicija ili želi večerati s njom.

– Agent me poslije nazvao i rekao da nije samo večera u pitanju, ali nije ni spoj – objasnio joj je napola. Geena je odbila otići na večeru, tražeći pravu audiciju, ali, kako tvrdi, nikada nije dobila poziv jer je glumica koja je dobila ulogu ona s kojom je glumac na kraju prohodao.

