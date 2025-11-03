MasterChef se od ozbiljne kulinarske emisije pretvorio u apsurd, a zadnja epizoda Sjena prošlosti bila bi bolja da ju je dijete radilo

Sjene prošlosti // RTL - četiri kaktusa

Ima taj jedan grafički prikaz koji se s vremena na vrijeme pojavi kao meme ili šaljivi prikaz na društvenim mrežama. Teško ga je ovako predočiti onima koji ga nikada nisu vidjeli, ali pokušat ćemo... Uglavnom, prikazuje na papiru rukom nacrtanog konja čija su rep i zadnji dio tijela besprijekorno skicirani, ali kako crtež odmiče, tako je sve gori da bi na kraju glava izgledala kao da ju je nacrtalo vrtićko dijete. Navedeni prikaz se koristi kada se simbolično želi prikazati tijek nekog projekta koji je krenuo jako nadobudno i ambiciozno, a na kraju je završio nimalo slavno, tek toliko da se zgotovi. Idealan bi to bio metaforički prikaz i "Sjena prošlosti", RTL-ove serije koja je toliko puno obećavala kada je krenula, a završila je proteklog tjedna zadnjom epizodom koja bi vjerojatno bila i bolja da ju je dijete radilo. Serija, koja je počela prateći živote četiri (ne)prijateljice, a radnja se vrtjela oko nerazriješenog ubojstva, nastala je prema turskom originalu i zaista je izazvala oduševljenje publike koja je nakon godina i godina poluhumorističnih serija konačno dočekala pravu dramu. Ipak, sporim, ali sigurnim produljenjem radnje koja se nakon prve sezone potpuno razvodila, došlo se do apsurda koji je kulminirao zadnjom epizodom u kojoj apsolutno ništa nije objašnjeno, sve je prikazano zbrda-zdola i ironično - sve je zbrzano. Nevjerojatno je, ali istinito da se radnja prvo otezala u nedogled, da bi na kraju bila samo prekinuta, i to potpuno neuvjerljivo. U jednoj su se epizodi pomirili svi koji su kroz epizode i epizode bili zakleti neprijatelji, sve drame su se razriješile u par minuta, sve je super divno i krasno, samo su argumentacije i motivacije nepostojeće. Možda i najbizarniji trenutak finala je kada na večeru šestero prijatelja upada kriminalac s pištoljem. Isti koji je i prije nekoliko desetaka epizoda također imao sličan manevar pa se ta situacija otegnula kroz nekoliko epizoda. Sada je pak bila riješene u ravno - nekoliko minuta. Ali to nije sve. Odmah poslije toga održane su i dvije svadbe, obje u nekoliko minuta, i još par minuta otišlo je na zaključak. I dobro je. Konj ima glavu. Serija ima kraj. Kakav god da je. A bolje da nema.

Život na vagi // RTL - jedan kaktus

Nije se baš krajem proslavila ni ovogodišnja sezona "Života na vagi". Za početak treba pohvaliti da je finale showa, za promjenu, emitirano uživo, što je zaista odličan potez. Jednostavno, riječ je o takvom tipu emisije gdje faktor iznenađenja igra jako veliku ulogu i zaista nema smisla, bez obzira na to koliko im to promoviralo platformu, da se finale kao lani emitira ranije na Voyu. Ipak, kritičari sezone reći će da nije ni ovako bilo previše iznenađenja, i to prvenstveno zbog nejasnih pravila i nepoštene prakse natjecanja u showu. Ovogodišnji pobjednik Dominik Šarić dobio je, i to jedini, još tamo negdje na sredini trajanja emisije, zlatnu ulaznicu za direktan ulazak u finale. I u konačnici, on zaista jest skinuo najveći postotak tjelesne mase, mogli su ga drugi preteći pa nisu, no postavlja se pitanje bi li (a vjerojatno ne bi) uopće bio u finalu da nije odvojio direktan ulaz u završnicu. U čak dva je navrata trebao ispasti iz natjecanja, ali ga je upravo taj imunitet spasio, što na cjelokupni proces biranja pobjednika baca zaista nepotrebnu mrlju. Zlatna ulaznica dodijelila se neobjašnjivo rano u tijeku natjecanja, i to je jedina takva ulaznica koja je nekome dana. I da se uopće ne ulazi u pitanje kako i zašto, činjenica je samo da je ona nepovratno naštetila cjelokupnom procesu, stavila je jednog natjecatelja u privilegirani status u odnosu na druge i izrazito je utjecala na daljnju dinamiku showa, koji bi u fokusu ipak prvenstveno trebao imati gubljenje kilograma, a ne takve zakulisne intrige.

Masterchef // Nova TV - tri kaktusa

U "MasterChefu" Nove TV možda bolje i da se ne prikazuje kuhanje na kojemu bi trebao biti fokus jer slabo se od kuhanja tu ima što i vidjeti. Emisija koja je nekada znala iznjedriti zaista vrhunske kuhare i gastronomske priče spala je na niske grane. Na grane na kojima se prošlog tjedna nekoliko kandidata, a koji se natječu za titulu najboljeg amaterskog chefa u Hrvatskoj, nije moglo dogovoriti kako skuhati - pileću juhu. A ni kuhanje krumpira im nije išlo najbolje. Svaka čast na trudu i strpljenju članovima žirija, Stjepanu Vukadinu, Goranu Kočišu i Mariju Mihelju, ali "MasterChef" se od ozbiljne kulinarske emisije pretvorio u kulinarski apsurd, a riječ je o emisiji koja bez dobrih kandidata jednostavno - nema smisla.

Gordon Ramsay: Umijeće kuhanja kod kuće // HRT 2 - dvije ruže

Dobar kulinarski sadržaj strane produkcije može se uloviti pak na Drugom programu HRT-a, gdje Gordon Ramsay, malo za promjenu, bez galame i stresa, pokazuje jednostavna jela koja svatko može pripremiti u vlastitoj kuhinji. U ovoj emisiji nema natjecanja, suza ni eliminacija, ali zato se mogu pronaći konkretni savjeti i puno inspiracije za kuhanje.