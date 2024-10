Martina Tomčić ovako je reagirala na objavu Asima Ugljena, priču o dječaku koji je maltretirao njegova sina

Zadnjih nekoliko tjedana aktualna je tema učenik jedne zagrebačke škole zbog čijeg se ponašanja iz škole ispisao cijeli razred, a on je nakon toga premješten u drugu školu, gdje su roditelji uskoro povukli svoju djecu iz razreda i tražili su rješenje ovog problema. O nasilju među vršnjacima u objavi na Facebooku progovorio je glumac Asim Ugljen navodeći primjer svog sina. Opisao je što se događalo kada je njegov Dino bio na početku svog osnovnoškolskog obrazovanja. Nakon što je Ugljen podijelio svoje iskustvo, na njegovo objavu reagirala je i Martina Tomčić, operna pjevačica i članica žirija 'Supertalenta'. - I sama sam jednom prilikom odlučila reagirati, jer sustav nije! Zaštita djece mora biti prioritet!!!! - napisala je Tomčić na Instagramu.

Foto: Instagram

Asim je, podsjetimo, na Facebooku podijelio svoje iskustvo u podužem statusu.

- Dino je u razredu imao klinca koji je bio pravi bully. Bio je puno veći od svih i mlatio ih je bez milosti. Dineka je iz nekog razloga izbjegavao. Dok ga nije zgrabio. Kada mi je Dino to ispričao, Marta me zamolila da ne napravim sranje. Stisnuo sam joj ignore. Sutra ujutro sam otišao s njim do škole, ušao u školu, probali su me zaustaviti, ali i njima sam stisnuo ignore, i nastavio niz hodnik do malog koji je upravo maltretirao neku djevojčicu. Pitao sam ga je li on taj i taj. Mali je prkosno dignuo bradu i rekao da je. Zgrabio sam ga za majicu i dignuo u zrak te mu rekao da kada sljedeći put stavi prst na moje dijete, da neću tući njega, nego da ću mu svaki put razbiti oca kao vola u kupusu. Mali je piskutavo progovorio da je njegov tata najjači i da uvijek razbije sve. Bilo mi je jasno zašto je mali takav i tko ga je odgojio. No, za nasilnike bilo kojih godina i spola, samo sila pomaže. Nema rezoniranja s njima. Znam, jer se cijeli život borim protiv takvih. Rekao sam mu, da ako želi provjeriti da li je njegov otac najjači, neka ga slobodno pošalje meni, da testiramo tu teoriju i spustio ga na pod – opisao je Asim što je poduzeo.

– Skupile su se učiteljice i domar, kojima je bilo vidno neugodno, ali su mi objašnjavali da se danas tako više stvari ne rješavaju. A onda sam ja njima objasnio da njihov način rješavanja stvari ne funkcionira, jer mali mjesecima terorizira cijeli razred, a ništa se nije promijenilo, te da je došlo vrijeme da to riješim na moj način. Onda sam ih zamolio da ili pozovu murju ili da mi od...u s puta, jer s njima neću biti ljubazan kao s malim nasilnikom, jer su oni šutjeli kad je mali šorao moje dijete. Nitko nije pozvao murju, razmaknuli su se da prođem. Njegov tata me nikada nije nazvao. Mali je nastavio maltretirati sve, osim Dineka. Njemu je stalno govorio da poruči tati da ga ne dira – prisjetio se Ugljen i za kraj zaključio:

– Nažalost, sila je jedina stvar koju nasilnici razumiju. Zato su sve ove spike oko ovog koji maltretira cijelu školu potpuno krive i neće se riješiti ništa. Dok institucije stvarno ne poduzmu nešto, proći će toliko vremena da će ti klinci već ići u srednju školu, jer ovo ping-ponganje klasično je iskorištavanje demokracije i korištenje sporosti sustava u rješavanju bilo čega. K..ac bih si prije odrezao negoli dopustio bilo kome da mi se iživljava na djeci iti jedne, jedine sekunde. Nema životinje na planetu koja će mirno sjediti dok mu potomče pati. Nisu naši stari bili ludi kad su govorili: “Sila Boga ne moli.”

