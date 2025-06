Marko Lasić Nered: 'Times Square je kao na filmu, ali draži su nam kvartovi gdje žive stvarni ljudi'

Većina nas još od malih nogu prijeko potrebni eskapizam traži u gledanju filmova i serija, kroz koje barem na kratko možemo budni sanjati. U fikciji gotovo sigurno ne postoje romantiziranja zemlja od Amerike i privlačniji san od američkog. Njega svake godine iznova proživljavaju poznati domaći glazbenik i stručnjak za marketing, Marko Lasić Nered, njegova supruga i djeca. Naime, između obitelji Lasić i Sjedinjenih Američkih Država postoji neraskidiva veza.

- Amerika za nas nikad nije bila samo destinacija, već dio obiteljskog života. Supruga i djeca su američki državljani, a njezina obitelj živi diljem Sjeverne Amerike, tako da već godinama, kad god imamo priliku, uskočimo “preko bare” – posjetiti rodbinu i prijatelje. - kaže glazbenik, koji se 'preko bare' zaputio avionom u društvu najmilijih.

- Putovali smo u srpnju 2024. i proveli nešto više od tri tjedna u Americi. Letjeli smo iz Zagreba preko Europe (München) do Bostona, a ukupno s presjedanjem put traje oko 14 sati. Sa mnom su bili supruga Jelena i naša djeca Korina, Klara i Karlo – obiteljsko putovanje u punom smislu riječi - priča dobro raspoloženi Marko i dodaje da su putovali u privatnom aranžmanu: - Agencije ne žele imati posla s nama - našalio se.

Vesela obitelj odsjela je na dobro poznatom mjestu: - Bili smo smješteni kod bake i dede u Manchesteru, New Hampshire – tamo nam je baza kad god dolazimo u Ameriku - otkriva Nered. Za vrijeme boravka obišli su nekoliko gradova, no jedan ih se posebno dojmio.

- Posjetili smo New York, Boston i Chicago, ali Chicago nas je posebno oduševio – spoj velikog grada, arhitekture, mostova i prekrasnog jezera.. show. Kao mala Venecija - podijelio je svoje dojmove o Vjetrovitom gradu, a zatim i nabrojao koje sve znamenitosti su imali prilike vidjeti.

- U Chicagu smo posebno htjeli vidjeti Meštrovićev spomenik Indijancima.. to je bilo fora. Posjetili smo i Trump Tower – obavezno ako idete svratite tamo. Prekrasan pogled na grad i cijeli downtown. U New Yorku smo posjetili prijatelje i Jeleninu ekipu s faksa, koji danas žive na Manhattanu i u Brooklynu – s njima smo obilazili restorane, barove.. shopping i malo vremena za nas solo - ispričao je marketinški stručnjak. Žilu kucavicu New Yorka, famozni Times Square, godišnje posjeti nekoliko desetaka milijuna ljudi, a obitelj Lasić nije iznimka.

- Jesmo, naravno – Times Square je nemoguće zaobići. Lako te povuče ta energija, gužva, svjetla, sve kao u filmu. Ali iskreno, draže nam je ono gdje žive stvarni ljudi – kvartovi, ljudi, razgovori... Times Square je super za doživjeti jednom, ali pravi New York je puno više od toga - priznaje Zagrepčanin. Pogledi koji oduzimaju dah nezaobilazan su dio njujorškog iskustva. Empire State Building, ikona grada, pruža impresivan pogled.

- Ovaj put smo ga promatrali samo izvana – nismo išli na vrh jer smo već ranije bili. Impresivan je svaki put kad ga vidiš, pogotovo noću kad cijeli Manhattan sjaji kao Božićno drvce - prisjetio se organizator evenata. Osim toga, New York odlikuje bogata kulturna scena, a Marko je sa suprugom i mališanima pronašao vremena za istražiti neke od mnogobrojnih tamošnjih muzeja.

- Jesmo! S djecom smo posjetili American Museum of Natural History, poznat po filmu Night at the Museum. Kosti dinosaura, svemirske dvorane, interaktivni postavi – klinci su bili oduševljeni, a ni nama nije bilo dosadno - poručio je uz smijeh. Povijest je utkana u grad, pri čemu se ističe kultni Kip slobode smješten na otoku Ellis.

- Ovog puta nismo stigli do Kipa slobode, iako smo prošli pokraj njega brodom. Već smo ga ranije posjetili, ali svaki put kad ga vidiš – podsjeti te koliko simbolike nosi. Od novog početka .. i taj vječni American Dream - rekao je i izdvojio još nekoliko atrakcija iz New Yorka i Chicaga koje su im ostale u lijepom sjećanju.

- U Chicagu smo prošetali po kvartu gdje žive legende i gdje naš Toni Kukoč ima vilu pa Jordan i Pippen – sve legende koje su ispisale NBA povijest. U New Yorku nas je oduševio Coney Island s velikim zabavnim parkom uz ocean plus, ja sam ogroman fan filma The Warriors, meni je to the last stop.. čista nostalgija.. - ne skriva svoje oduševljenje reper, koji se uvijek rado i redovito vraća u Ameriku.

- Naravno – putujemo u Ameriku gotovo svake ili svake druge godine. Djeca obožavaju Hampton Beach, to im je highlight ljeta. Uživaju tamo jednako kao i kod nas – ocean, pijesak, tuljani i morski psi (smije se) .. njima je to sve zabavno - kaže Lasić. S nama je podijelio i zanimljivu anegdotu.

- Ima ih puno, al zadnji put je bio show kad su moje cure našle vjevericu koja je pala u bazen. Izvukle su je van i stavile u ručnik da je osuše. Vjeverica je bila u šoku i kad je malo došla sebi uplašila se, kao: 'Gdje sam to? Tko su ovi ljudi oko mene?', i ugrizla je malu Klaru za prst.. i pobjegla iz ručnika.. uglavnom spasile su je, al nije prošlo bez suza - prepričao je nasmijani otac. Usprkos ovoj simpatičnoj dogodovštini, svima preporučuje odlazak u Ameriku.

- Naravno da bih preporučio! Amerika je nevjerojatno raznolika i stvarno ima za svakoga ponešto. Meni osobno najdraži je sjever – North England, White Mountains, Hampton... sve je to blizu Manchestera (NH) i idealno za obiteljski odmor. Prekrasna priroda, planine, rijeke, a s druge strane ocean – klinci uživaju svaki put. Volim i New York zbog atmosfere i kulture, Chicago mi je top zbog arhitekture i energije. Svaki grad ima neku svoju čar, ali taj sjever ostaje moj favorit – mir, zelenilo i osjećaj slobode - naglašava glazbenik te otkriva najbolje doba godine za posjet.

- Po meni – najbolje vrijeme za posjet Americi ovisi o tome kamo ideš. Ako pričamo o sjeveru, definitivno ljeto! Plaže, kupanje, planine – sve je u punom sjaju i priroda je čudo. New York je za Božić posebno iskustvo – sve je okićeno, imaš feeling kao da si u nekom božićnom filmu. A Chicago – obavezno ljeti, zbog jezera Michigan i svih evenata uz obalu. Zima zna biti brutalna tamo! Uglavnom, ljeto za prirodu i opuštanje, zima za pravi američki holiday vibe - savjetuje organizator evenata, koji za lokalno stanovništvo ima, uglavnom, samo riječi hvale.

- Ljudi su većinom bili jako dragi i opušteni. Posebno u manjim mjestima – tamo te odmah pitaju odakle si, kako ti se sviđa, i sve ih zanima. U New Yorku su svi u svom filmu, užurbani, ali nitko te ne gleda poprijeko – ako nešto pitaš, pomoći će ti, samo brzo (smije se) .. i da hodaš u pelenama nasred ceste nikoga nije briga.. sve je to njima normalno. Nismo imali ozbiljnih neugodnosti, al sam vidio dosta ljutih žena.. stalno se nešto deru na muževe il partnere - govori kroz smijeh Marko. Dotakli smo se i tamošnji cijena usluga te ih usporedili s onim kod nas.

- Amerika danas i prije 20 godina je neusporedivo skuplja. Da.. to se osjeti.. usluge su im skupe, bilo kakve usluge od dječjeg parka do restorana.. najbolje je sve obaviti u trgovinama i nositi sa sobom ako idete s klincima. Cijene su slične kao i kod nas, ali kažem prije je Amerika bila puno jeftinija, od hrane do drugih aktivnosti.. sada ti vani 500 dolara nestane kao nekad 50.. Iako su usluge skupe, moram priznati da je njihov customer service stvarno na visokom nivou. Ljubazni su, efikasni i stvarno se trude da ti pomognu – bilo da si u trgovini, restoranu ili rješavaš neki problem preko telefona. Tu stvarno možemo puno naučiti od njih - tvrdi Nered. Amerika slovi za zemlju s ukusnom hranom i bezbroj specijaliteta, ali za turiste koji stižu iz Hrvatske standardi su visoki.

- Što se gastronomije tiče, Hrvatska je ipak Hrvatska. Kod nas su standardi visoki i tu nas malo tko može nadmašiti. Volim isprobavati sve, ali domaća je spiza bez konkurencije. U Americi sam, naravno, probao sve – burgeri, rebarca, odresci, deep dish pizza u Chicagu, mac & cheese, pulled pork sendviči... sve to ima svoj šarm, ali je i jako kalorično. Sve je veliko, začinjeno, slatko, s puno umaka – ukusno, ali natrpano svime i svačime. Realno, da bih mogao jesti tako svaki dan, trebao bih trenirati osam sati dnevno. I da – uvijek se vratiš s barem 5 kila viška, to je neizbježno - priznaje Lasić. Osim kojeg kilograma viška, turisti sa sobom iz Amerike mogu ponijeti i raznovrsne suvenire.

GALERIJA: Tko je tajanstvena majka Ave Karabatić? Imala je problem sa zakonom, a Ava je šokirala izjavama da ju je Sanja pretukla

- Suveniri iz Amerike ovise o tome gdje se nalazite i što vas zanima. Ako ste na sjeveru, svakako preporučujem nešto autentično povezano s američkim starosjediocima – rukotvorine, dekice, nakit. U New Yorku – izbor je ogroman: od figurica aktualnog predsjednika, bika s Wall Streeta, do Yankee kapa i NBA dresova. Ima svega – od kiča do klasike. U principu, nosiš ono što te veseli – netko će uzeti magnet, a netko baseball palicu s potpisom. Amerika stvarno ima suvenir za svakog - zaključio je.

U završnom dijelu intervjua stručnjak za marketing otkrio je neke od svojih uobičajenih navika na putovanjima, poput sklonosti aktivnom odmoru ili pak kojem segmentu pridaje najviše pažnje.

- Obično putujemo s djecom.. to je dovoljno (smije se). Nikad mira, uvijek neki show, ali je na kraju zabavno.. nervoza prije puta, sadržaj i lokacije prilagođavamo njima. Nakon svakog puta treba nam godišnji od puta, a najviše me vesele ljudi. Volimo upoznavati nove ljude, slušati priče i iskustva, kupati se, sunčati se.. i da, aktivno provoditi odmor jer drugačije ni ne može biti kad si s djecom - objašnjava Marko, koji na putovanjima obraća pozornost na povijest i povijesnu baštinu, no naposljetku se program prilagodi djeci.

- Jelena i ja volimo ali klincima je to dosadno. Njih više zanimaju zoološki vrtovi, dinosauri, morski psi, plaže, bazeni, zabavni parkovi.. tako da ih znamo sve nabrojati od Hamptonsa do Philadelphije - priča kroz smijeh Lasić, na čijem popisu ima nekoliko mjesta koje bi volio posjetiti.

- Imam rođaka na zapadnoj obali, u San Joseu, i već dugo planiram otići tamo. Volio bih posjetiti i Las Vegas, Los Angeles, možda jednom otići do Miamija na Floridi – ali nekako uvijek završimo na istočnoj obali. Taj dio nam je već poznat, blizak, djeci drag, i svaki put otkrijemo nešto novo. Ali zapad i jug definitivno ostaju visoko na listi želja - tvrdi. Dosad je posjetio mnoga mjesta, što privatno, što poslovno.

- Posjetio sam Nashville, Detroit i Tennessee kad smo išli u Lynchburg na Jack Daniel’s World Barbecue Contest, gdje smo predstavljali Hrvatsku – to je bilo baš fora. Onda glazbeno – New York, Philadelphia, koncert Snoopa prije nego što smo ga doveli u Hrvatsku, obilazak glazbenih studija, klubova... Chicago je čudo od grada. I na kraju Boston, Manchester i sva okolna mjesta - nabrojio je Nered te najavio skorašnji povratak u Ameriku.

- Da, planiram putovanje u Nashville za otprilike mjesec dana jer naš boksač, osmerostruki svjetski prvak Marko Martinjak, tamo brani titulu u bare-knuckle borbi. Veselimo se meču, a naravno, iskoristit ćemo priliku i za proslavu pobjede – Nashville je poznat kao pravi party grad, tako da će sigurno biti nezaboravno - odgovorio je za kraj Marko.

VIDEO: Potresena Ava Karabatić: 'Umro je moj otac. Srce mi je puklo na tisuću komadića'