Marko je pobijedio četvero lovaca i osvojio 6000 eura, a lovci nisu znali odgovor na ovo pitanje

Mislav Miličević iz Zagreba prvi natjecatelj večerašnje "Superpotjere" te je u prvom je krugu osvojio 500 eura, a u brzopoteznoj igri odlučio se boriti protiv svih petero lovaca za iznos od 10.000 eura i osam sekundi prednosti. Na kraju nije uspio nadigrati lovce i otišao je kući praznih ruku. Druga natjecateljica je bila Helena Buranji, profesorica povijesti i engleskog.

Ona je odlučila igrati protiv četvero lovaca za iznos od 12.000 eura i 18 sekundi prednosti, ali lovci su je pobijedili s pet sekundi prednosti. Karlo Kocijan iz Čakovca, učitelj geografije i povijesti izgubio je u igri protiv lovaca za iznos od 6.000 eura, iako je imao 30 sekundi prednosti.

Marko Ardizzone profesor je povijesti koji svoje slobodno vrijeme posvećuje treninzima, nogometu, knjigama i filmovima te je u večerašnjoj "Superpotjeri" bio najuspješniji natjecatelj. U prvom je krugu osvojio 1000 eura odgovorivši točno na dva pitanja. Odlučio je u brzopoteznoj igri zaigrati protiv četvero lovaca - Kreše, Svena, Mladena i Morane za iznos od 6.000 eura uz 15 sekundi prednosti.

Jedino pitanje koje nije znao je to da je Markus Persson autor Mojangove igre Minecraft. Lovci nisu znali uz obale koje je rijeke Potemkin gradio lažna sela. Krešo je odgovorio da je riječ o Volgi, a točan odgovor je Dnjepar. S 13 sekunda prednosti je uspio pobijediti lovce te je osvojio 6000 eura. - Dočekali ste grešku, bili ste mirni, dovoljno ste malo griješili da biste nas stigli, tako se igra, to je to - rekao je Sven. Marko je rekao kako će osvojenim iznosom počastiti sve koje poznaje, a za ostatak će još odlučiti na što ga potrošiti.

VIDEO Mia Dimšić otkrila svoj talent: 'Možda to znači da nešto nije uredu sa mnom, ali nosim se s tim'