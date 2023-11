Naša pjevačica o odnosu s narcisoidnom osobom: 'Izgubiš tako 'prijatelje', posao, zdravlje'

Roger Waters

Napravio je nešto donedavno nezamislivo: ponovno je snimio album 'The Dark Side of the Moon' Pink Floyda

Na tragu "The Lockdown Sessionsa" iz vremena pandemije, "Redux" verzija "The Dark Side of the Moon" radikalno je drukčija, minimalistička, gotovo zagrobna verzija odavno poznatog materijala