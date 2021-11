Marko Grubnić obožava ovaj modni detalj kojem je cijena čak 26 tisuća kuna

U svojoj zanimljivoj modnoj kolekciji stilist Marko Grubnić ima puno modnih dodataka koje bi mnogi modni zaljubljenici rado vidjeli u svom ormaru. Najnoviji trend u modnom svijetu su mini torbice u koje jedva da stanu ključevi ili kartica, ali su modni dodatak koji poznate osobe obožavaju i nije im problem izdvojiti veću svotu novaca za ove mini torbice.

Marko se na svom Instagramu pohvalio svojom malom crvenom Dior torbicom kojoj cijena na službenoj stranici ove poznate modne kuće iznosi 26 tisuća kuna, a osim ove crvene torbice s kojom je pozirao na novoj fotografiji objavljenoj na Instagramu, Marko je već objavljivao i fotografije na kojima pozira s identičnom torbicom samo u crnoj boji. Pohvalio se Marko ovom prigodom i Gucci kapom cvjetnog uzorka čija cijena se kreće oko 4500 kuna. Da zavirite u ormar Marka Grubnića, pronašli biste uglavnom bijele pamučne majice kratkih rukava te traper košulje i Yeezy tenisice.

– Nikada ne kupujem ciljano odjeću. Uvijek stihijski kada mi se nešto svidi. Hvala dragom Bogu, imam sve što mi treba tako da volim kupovati odjeću koja nadopunjuje ili oplemenjuje na neki način moju postojeću. A osnovno pravilo mi je da to što kupujem bude kvalitetno, a iako je moj stil dosta naglašen, bar kada je riječ o muškoj modi, ipak biram classy komade. Volim, kada već dajem novac, da to nije isključivo sezonski trendy komad, već da mi služi nekoliko sezona. Uostalom na neke odjevne predmete čak gledam i kao na investiciju, jer npr. jedna Chanel torba i Hermès nikada neće izgubiti na cijeni, dapače cijena im samo raste. Osjetio sam to jednom na svom primjeru dok sam živio u Londonu, tamo sam u jednom dućanu koji se bavi otkupom torbi prodao svoju staru birkinicu za cijenu veću nego što sam je platio u dućanu. Što se tiče modnih imena, to se kod mene doslovno mijenja iz sezone u sezonu, trenutačno jako volim Dior – otkrio nam je Marko u intervju prije nekoliko mjeseci.

