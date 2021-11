Lupino o izgledu COVID odjela: 'Jednog čovjeka sam nahranio, mislim da mu je to bio zadnji obrok'

Jučer je u ''RTL Direktu'' gost bio fotograf, kipar, slikar, umjetnik Stephan Lupino (69) koji je nedavno izašao iz bolnice gdje je četiri dana bio na kisiku. Lupino je pričao o svom iskustvu s koronom. Kazao je da je dva dana imao temperaturu 40. „Osjetio sam po noći kao da mi se pluća rastavljaju. Baš sam tog zmaja osjetio kako ide", opisao je. Umjetnik je zbog svog stanja bio i na liječenju te je pohvalio liječničko osoblje. „Jako su me se dojmili i svojom požrtvovnošću i time kako se bore“, kazao je.

Lupino je opisao i izgled COVID odjela. Istaknuo je da kamere ne mogu dočarati kako to stvarno izgleda. "Vidim kako tamo sestre, koje uopće nisu toliko zaštićene kao što se vidi na kamerama, imaju maske, rukavice, doktori imaju malo više, ali to je zbilja strašno. Bio sam devet dana s tim ljudima, najmanje osmero sam vidio kako su umrli", prisjetio se. Rekao je i da mu je najteže bilo stalno biti budan. "Uvijek svjetla, čuješ neke jauke, čuješ neko stenjanje, baš ima ljudi koji su jako teški bolesnici. Kad sam došao, kad sam vidio... Neki čak odbijaju hranu, jadne sestre se muče... Poslije, kad sam vidio kako odbija hanu, jednog Štefa sam čak i nahranio, mislim da mu je to bio zadnji obrok jer su mu drugi dan dali tubu i preminuo je", prepričao je.

Inače, priznati umjetnik kazao je i da se cijepio te da se boji kakvo bi mu stanje bilo da nije bilo tako, a pozvao je i druge da se cijepe.

