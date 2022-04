Marko Grubnić o prstenu na svojoj ruci: 'Život me demantirao'

Modni stilist Marko Grubnić prije tri godine natjecao se u "Plesu sa zvijezdama" Nove TV a ove je godine angažiran kao stilist voditeljice Maje Šuput. U razgovoru za InMagazin kazao je kako mu je to najdraži projekt, ali i projekt koji mu je promijenio život.

- Kroz show su mi se dogodile najljepše stvari u životu, a to je da su ljudi stali nekako na moju stranu, prepoznali su moj trud. Ja prije tog showa nisam otvarao srce i dušu te nisam dozvolio uopće ljudima da vide tko sam uopće ja. Taj show je to promijenio. Pred kraj showa su se i privatno stvari posložile. Došla mi je u to vrijeme i ljubav života, emocionalno sam nekako sazrio. Moj život je nakon "Plesa sa zvijezdama" promijenio svoj smisao, ali na bolje - rekao je Marko i odgovorio na pitanje tko je trenutačno najzaslužniji za to da ne skida osmijeh s lica.

- Pa mogu iskreno sada reći da imam sve u životu. Da ne znam na koju temu pričamo, ne znam što bih rekao da mi fali u životu, ja zaista imam sve. Ispunjen sam, sretan sam - rekao je Marko i komentirao svoje vjenčanje o kojem se dosta pisalo proteklih mjeseci.

- Čovjek ne bi na meni rekao, ali nerijetko pričam o privatnom životu. Obično dajem jako puno medijima, objavljujem puno i na Instagramu te pokažem sve, a zapravo ne pokažem ništa", kaže te dodaje: "Prije sam govorio da nikada neću nositi prsten. I kada ću se vjenčati jednoga dana mislio sam da ću prsten nositi na lančiću ili u ladici. I tu me demantirao život te s veseljem nosim prsten - zaključio je Grubnić.

VIDEO: Maja Šuput javila se nakon 'incidenta s haljinom'