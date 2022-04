Stogodišnjakinja koja ima dva milijuna pratitelja na Instagramu, uvijek ponavlja jednu životnu istinu

Obožavala sam modu oduvijek, još otkako sam bila mala djevojčica. Uvijek sam se voljela dotjerivati, a i moja mama je bila veoma chic... Imala sam samo 11 godina - bilo je to usred američke Velike depresije - i bila nesretna jer nemam novu haljinu za svečanu uskršnju povorku na Petoj aveniji. Mama je tek pokrenula svoj novi poslovni pothvat i nije imala vremena da sa mnom ide u šoping. Rekla mi je: "Dat ću ti 25 dolara" - u to vrijeme to je bilo puno - "i sama odi u grad i kupi si što želiš. Bit će to za tebe veliko iskustvo."



Tako započinje tekst koji je Iris Apfel, stogodišnja modna ikona, napisala o svojim modnim počecima za američki Harper's Bazaar. Iris je upravo napravila mini kolekciju od 79 modela sa švedskim tekstilnim divom H&M-om. Kolekcija zaista odslikava Iris i njezin neobuzdani stil. Tu je čak i njezin dugogodišnji zaštitni znak, velike okrugle naočale, koje se tu pojavljuju - od svih mjesta - kao ukras na prstenju.