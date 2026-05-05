FOTO Gdje je nestala Lucija iz HRT-ove serije 'Bitange i princeze'? Evo kako danas izgleda i gdje glumi

Sredinom travnja počelo je snimanje nove dramske serije „Lijepe naše” od 12 epizoda koju za HRT proizvodi neovisni proizvođač Drugi plan. Snimanje na lokacijama u Zagrebu će potrajati do 10. lipnja, a serija će biti spremna za prikazivanje u okviru sljedeće jesenske sheme.
Scenaristi su Zrinka Šamija, Nataša Dangubić i Marin Lisjak, a redateljica Judita Gamulin. Glavne uloge igraju Nataša Dangubić koju su gledatelji obožavali u seriji "Bitange i princeze" u kojojo je glumilca Luciju Toč, Iva Kraljević, Doris Šarić Kukuljica, Janko Popović Volarić, Dražen Šivak, Filip Juričić, Marko Mandić i Lola Jelčić te dvije djevojčice - Judita Sinković i Tija Žinić
"Lijepe naše" su dramska serija ležernog, humorističnog pristupa ("dramedy"), a prati zbivanja u i oko jedne netipične, ali (uglavnom) ne i disfunkcionalne obitelji u čijem su središtu dvije najbolje prijateljice - ekscentrična glumica Eta (Dangubić) i prezaposlena urednica Maša (Kraljević).
Serija "Lijepe naše" nastala je iz autentične potrebe svojih autorica da progovore o temama koje su u našem društvu predugo ostajale neizrečene. U svijetu u kojem se ženski narativi često završavaju s dvadeset petom godinom, ova serija odlučno tvrdi: život nakon 40-ih ne staje — on tek počinje, produbljuje se i postaje zanimljiviji.
Vođena ljubavlju prema životu, humorom koji istovremeno liječi i razotkriva te snažnim osjećajem individualnosti, "Lijepe naše" donose nekonvencionalnu i autentičnu priču o ženama koje odbijaju stati u zadane okvire.
Svijet junakinja iz serije nije uredan ni konvencionalan — to je prostor u kojem bivši muževi nikad stvarno ne odlaze, djeca uvijek trebaju nešto, a život stalno izmiče kontroli. I upravo u tom neredu one pronalaze slobodu, humor i novu definiciju sreće.
Riječ je o suvremenoj ženskoj dramskoj komediji koja spaja vrckavu energiju, čvrstu dramaturgiju i emotivnu dubinu postavljajući pitanja koja su istovremeno intimna i univerzalna: kako biti majka, a ne nestati kao žena, kako starjeti bez gubitka vrijednosti i kako ponovno voljeti.
Redateljski koncept potpisuje mlada redateljica Judita Gamulin, koja ovu priču oblikuje kao ambicioznu, autentičnu i utješnu dramediju o ženama koje odbijaju biti svedene na jednu ulogu.
Glavna glumica Nataša Dangubić je ujedno i scenaristica serije u kojoj igra lik Ete koja je glumica - "glumica glumi glumicu u seriju koju je napisala".
Jednu od nosećih uloga ima i Natašina kćer Lola Jelčić koja igra lik Zjene koja je u seriji Etina kćer - "mama i kći glume mamu i kćer u seriji koju je napisala mama".
