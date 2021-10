Nakon ljutih komentara gledatelja! Jasmin se javno ispričava Saneli, evo što je rekao

Jasmin Čaušević, jedan od sudionika showa 'Brak na prvu' odlučio se i javno ispričati Saneli, s kojom su ga u emisiji spojili eksperti. Naime, Jasmin je sve šokirao svojim postupkom nakon njihovog vjenčanja u emisiji. "Ja nisam za ovo. Nisam ovo nikako ovako zamišljao. Pojavila se žena koja ima 38 godina, na zalasku svog života. Čekao sam taj klik, no umjesto klika, dogodio se antiklik. Nije ovo za mene, ne želim je zavlačiti. Totalno sam imao pogrešnu percepciju o ovom. Vidim da je ona dobra osoba i da sve priželjkuje... Fulao sam, ovo mi je najveća greška u životu", rekao je mladoženja u emisiji nakon vjenčanja te nestao dok je Sanela morala objašnjavati gostima što se događa.

Nakon što je epizoda emitirana na televiziji i nakon što je i Čaušević vidio kako je to grubo izgledalo odlučio se ispričati i javno. "Želim izraziti žaljenje zbog svoje grube konstatacije da je Sanela s 38 godina 'žena na zalasku života'. Pojeli su me stres i trema i zbog toga sam dao nepromišljenu izjavu. Pod tim sam mislio da je Sanela ozbiljna žena koja zna što želi u životu i spremna se skrasiti te da je shvatila to vjenčanje mnogo ozbiljnije nego ja, zbog čega sam i reagirao kako sam reagirao, jer je nisam želio zavlačiti. Svatko tko me poznaje zna da nisam mislio ništa zlonamjerno. Ovim se putem ispričavam zbog nespretne izjave", rekao je za RTL.hr.

Sudionik se Saneli ispričao i uživo. Naime, dan nakon vjenčanja i nakon što je prespavao svoje riječi Jasmin je objasnio Saneli što se dogodilo. "Kad sam te prvi put vidio, izgledala si super i sve, dok nisam čuo tvoje zavjete. Za mene je to bio šok, koliko si ti ozbiljnije prihvatila ovaj eksperiment. I ja sam želio upoznati nekoga, ali nisam mislio da ću naletjeti na osobu kojoj je to 'sto posto'", kazao joj je.

Njegov postupak u emisiji su osudili i gledatelji. - Danas mu se jadnom povraćalo a sutra na medeni mjesec. Ako ima neko da mi objasni njegovu dijagnozu.Hvala. Muškarci se ne povlače, pogotovo ne na ovaj način. Upustiti se u ovo, bez osjećaja odgovornosti u odnosu na tuđe emocije, pa čak i ovaj projekt je odlika SLABOSTI i ne poštovanja. Imati visoka očekivanja i kad se ona ne ostvare.. Odustajanje..kako kukavički. Zamisli da se trebaš osloniti na takvu hrpu mišića i visine bez emotivne inteligencije. Ova žena zaslužuje najbolje. Dečki pronađite je. Je l' se ovaj čovjek vidi u ogledalu? Pa žena je lijepa, za njega miss. Ti dečko imaš klik u glavi Žena od 38 god pri kraju svog života..ti molim te iz kuće nemoj izlaziti više dok si živ..ti si sramota za muški rod skupa sa tim svojim drugarima koji misle da su pametni ... Nadam se da ćeš otići da ne gledamo tu sramotu. Pa ako si takva faca sto joj ne kažeš u facu da ti se povraća od nje a ne ovako iza leđa. Inače meni bi se povraćalo čim zineš. Istinski žalim sve žene koje imaju veze s ovim muškarcima. Da li sam dobro čula ... "žena ima 38 godina, na zalasku života ..." Taj ne samo da je teška sirovina već nije baš ni čist u glavi! On pupoljak! Teški seljačine. Ovaj je fulao emisiju. Umislio si da je Gospodin savršeni.Ili ga nisam odmah prepoznala!? Nisi je dostojan, žena uopće nije za tebe, vrati se odakle si i došao, tebi draga ženo sretno. Ali ovi frendovi njegovi, pa bicikl ne bi naslonila na njih a kamoli komunicirala nešto. - poručili su mu gledatelji showa.

