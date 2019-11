Marino poslije izlaska iz showa priznao da se ružno ponio prema svojoj Sari

Marino je napustio show "Život na vagi" i tijekom vaganja priznao je da je trenerica Maja u pravu kada kaže da je on od svih kandidata najviše lijen.

Vaga je uskoro pokazala da izgubio i samo 1,2 kilograma od prošlog vaganja i priznao je kako je loš u svemu i želi napustiti show. Dobio je najviše glasova od ostalih kandidata i napustio je show u koji je ušao sa 167,1 kilogramom, a izašao je s 148,2 kilograma.

Nakon izlaska iz showa priznao je kako je svoj tim zamolio da ga izbace jer je bio razočaran rezultatom koji je postigao i nije htio da ga zovu lijenom osobom. Kaže kako je davao sve od sebe, ali bilo mu je teško trenirati s toliko kilograma i zato je, tvrdi, često izgledalo kao da je lijen.

- Srce hoće ali tijelo ne može. Nisam došao do neke vidljive fizičke promjene, ali siguran sam da ću vani nastaviti pravim putem - rekao je Marino za RTL. U showu se rodila i ljubav između Marina i Sare, a o tome kako se prijateljstvo pretvorilo u ljubav Marino kaže:

- Sara mi je zapela za oko od prvoga dana. Ja sam joj prvi prišao i tako je počelo. Privukla me svojom dobrotom i iskrenošću te željom da pomogne svima, naravno i ljepotom. Dok je svoj tim nagovarao da ga izbace iz showa nije razmišljao kako će to utjecati na Saru i priznaje da je to bilo ružno od njega.

- Nisam imao pojma koliko će ona biti tužna zbog moga izlaska, ali poslije je već bilo kasno. Morao sam napustiti show, ali ja je čekam dok završi svoj put u ovom showu i nadam se da će daleko dogurati - rekao je Marino.

U showu je Marino priznao i da je ovisan o kockanju i rekao je kako mu je ta ovisnost narušila odnose s ostalim članovima obitelji, a zbog toga što je gubio velike svote novca utjehu je često pronalazio u hrani.