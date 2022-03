Marijana Mikulić: 'Potreban mi je šamar da se trgnem, a nije da mi život nije već dao neke pljuske, i to ozbiljne'

Glumica Marijana Mikulić (40) često s pratiteljima dijeli trenutke iz privatnog života i bez dlake na jeziku progovara o onome što je smeta, a sada je pratitelje dirnula snažnom porukom koju je napisala uz fotografije sa sinčićem Jakovom koji se bori s poteškoćama u razvoju i govoru, a glumica je o svemu otvoreno progovorila prošle godine.

-Koliko puta sam se ulovila da počnem uzimati zdravo za gotovo ljude, situacije, sve što imam i znam. I potreban je šamar da se trgnem. A nije da mi život nije već dao neke pljuske, i to ozbiljne. Pošteno se prizemljim, pa i zalijepim za pod. I nekako se dignem. I opet, ta ljudska glupost, trka, za vremenom, za stvarima, za samom sobom. Prestala sam čitati vijesti jer me ostavljaju bez zraka, stvaraju mi takav grč da ne mogu funkcionirati. Od shvaćanja koliko je sve krhko i nestalno. I kako sve može nestati u trenu. Zagrlite danas one koje volite, budite zahvalni da su pored vas. Ako možete pustite sve drugo kraju, i samo budite jedni s drugima, grlite se i smijte. Nemojmo danas ništa uzeti zdravo za gotovo- napisala je Marijana, a ubrzo su joj se javili brojni pratitelji.

"Pametno", "Slađeg dječaka nisam vidjela", "Hvala", "Potpisujem", "Divna si žena i majka", "Ovo u lektiru, ili u najmanju ruku isprintati pa zalijepiti s unutrašnje strane kuhinjskog elementa (provjereno učinkovitije nego s vanjske strane)", "Hvala, Marijana", pisali su pratitelji.

Inače, Marijana je nedavno snimila video posvećen sinu i djeci s posebnim potrebama i dirnula pratitelje. - Djeca s autizmom vole sve što vole druga djeca. Prijateljstvo, igru, da podijele užinu s nekim. Igračku. Školsku klupu. Smijeh - govori glumica u videu uz koji je napisala i emotivnu poruku.

- Ovaj mali klip je snimljen za @dnevnikjedneautisticnemame i njenu malu kampanju. Za ženu koja se cijela posvetila podizanju svijesti o autizmu, životu s autizmom, i sa čime se sve sreću roditelji djece koja su u spektru. Autizam nije bolest! Nije zarazan. Djeca s posebnim potrebama imaju pravo na sretno djetinjstvo, kao i sva druga djeca - napisala je Marijana.

