Marijana Mikulić iskreno o situaciju u kojoj se našla: To je uvijek kad dođe nevolja ili bolest - svi oko tebe nestanu

Glumica Marijana Mikulić nedavno je na društvenim mrežama kroz primjer svog najmlađeg sina Jakova progovorila o temi problema u razvoju i ispričala je s kakvim se preprekama ona susretala želeći sinu pomoći na najbolji mogući načina. Brojni upiti o ovoj temi stizali su joj u inbox i Marijana je kao majka djeteta u potrebi svima odgovorila na temelju svog iskustva i opisala put kojim je njezina obitelj prošla kako bi pomogla Jakovu. Sada se dotakla teme o tome tko se pokazao pravim prijateljem u ovoj situaciji i tko joj se javio i od koga je dobila podršku.

- Je jedna onako već izlizana, kružna poruka, ali mnogima od nas to je život, naša stvarnost I nije to kad je rak. To je uvijek kad dođe nevolja, bolest, gubitak posla, bilo kakve nedaće. Samo vidiš kako svi oko tebe nestanu, muk. A najdraži su mi oni koji sebe nazivaju moji, a nikad ih kada mi najviše treba-ni podrške, ni posla, ni preporuke, ma ni kako si.. Veliki drugari, zemljaci (uh takve najvolim) Nadam se da će se i takvi prepoznati. Kada je krenulo ovo s Jakijem javilo mi se milijun nepoznatih ljudi koji nude konkretnu pomoć, preporuke, savjete iz vlastitog iskustva Ali od onih koje poznajem, i onih koje smatram bliskima-tri moje prije, konstante mog života su mi se javile-znate vi dobro koje ste💜💜💜 I tri kolegice, glumice, s kojima tek tu i tamo razmijenim poruku. Kolegice koje su u to vrijeme svoje vlastite borbe vodile i totalno me šokirale da misle u tom trenu na mene. Ostalo-nema, muk, ma ni pozitivne vibracije na daljinu - napisala je u svojoj objavi glumica i podijelila u nastavku jednu objavu.

- Evo, repostam sad ono što sam krenula repostati : "Neću imenovati jer su to privatne stvari, ali znam da kad ovo pročita, znat će da se radi o njoj. Kad smo dobili rezultate biopsije, bila sam s njom. Kad je ušla u auto, mislila sam da je negativno jer je mirna i skupljena.. Onda je šapnula, pozitivno je. Nisam mogla vjerovati. Suze su mi u očima; zamolila me da ne plačem. Mirno je šapnula: " Bog je sa mnom." Kako si hrabra, moj najdraži ratniče. Uvijek ću te voljeti! Odlučila sam objaviti ovu poruku u znak podrške vrlo posebnoj osobi za mene koja se čvrsto borila i dobrom energijom. Naučila me da živim svaki dan kao najbolji dan! Rak je vrlo invazivan i destruktivan za naše tijelo. Čak i nakon završetka tretmana njezino tijelo se nastavlja boriti sa sobom pokušavajući obnoviti svu štetu uzrokovanu zračenjem i kemoterapijom. To je vrlo dug proces. Definitivno, u najtežim trenucima je da znaš ko su ti pravi prijatelji ili osobe koje te iskreno cijene. Nažalost većina prijatelja vas napušta, i šalje vam samo " dobre vibracije," ali daleko..."

