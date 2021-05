Ne biste ih prepoznali! Pogledajte kako su članovi grupe Måneskin izgledali i zvučali na početku karijere

Nakon što je talijanska grupa Måneskin pobijedila na Euroviziji, svijet zanima sve o njima. Tako je u fokus javnosti ponovno došla snimka stara četiri godine, kada se band prvi put pojavio u javnosti, na audiciji za talijanski X-Factor. Damiano, Victoria, Thomas i Ethan tada su imali između 16 i 18 godina.

Audiciju su prošli, a zatim su nastavili put pod vodstvom mentora Manuela Agnellija. Završili su na drugom mjestu iza Lorenza Licitre. U showu su obradili pjesmu "Take Me Out" Franza Ferdinanda i "Somebody Told me" grupe The Killers. Pjesma koju su izveli tijekom emisije, "Chosen", objavljena je kao singl 24. studenog 2017. godine i došla je na 2. mjesto talijanske ljestvice singlova. u ožujku 2018. izdali su i prvi singl na talijanskom "Morirò da re", a zatim i album "Il ballo della vita", no kruna karijere im je prvo pobjeda na Sanremu, a zatim i na Euroviziji s pjesmom "Zitti E Buoni". U ožujku su izdali i drugi album "Teatro d'ira", koji je nakon pobjede u Rotterdamu ušao na gotovo sve europske top liste.

Članovi benda prvi su se put upoznali kao učenici iste srednje škole u Monteverdeu u Rimu. Odlučili su pokrenuti bend 2016. godine. Ime benda odabrano je kad su se morali registrirati za Pulse, lokalno glazbeno natjecanje bendova u nastajanju. Dok su mozgali kolege iz benda zamolili su De Angelis, koja je napola Dankinja,da izbaci neke danske riječi, i složili su se oko Måneskina ("mjesečina"), iako njegovo značenje nije povezano sa samim bendom. Natjecanje je označilo prekretnicu u njihovoj karijeri, jer su morali početi pisati vlastite pjesme. Nakon toga počeli su svirati na ulici, a slavu u Italiji donio im je upravo nastup na X-Factoru.

