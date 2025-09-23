Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NA INSTAGRAMU

Marija Šerifović šokirala fanove objavama o odgoju djece: 'Batina je iz raja izašla, nego što'

Marija Šerifović
Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
23.09.2025.
u 17:02

Na svom je Instagram profilu objavila anketu s naizgled jednostavnim, ali duboko polarizirajućim pitanjem koje je desetljećima predmet obiteljskih i stručnih debata na ovim prostorima. "Hajmo, jedna, za početak tjedna lagano balkansko-roditeljska anketa: Da li je batina iz raja izašla?", upitala je Šerifović svoje brojne pratitelje

Srpska pjevačica Marija Šerifović, koja je krajem prošle godine postala majka sina Marija, ponovno je uzburkala javnost, ovoga puta pokrenuvši žustru raspravu o jednoj od najosjetljivijih tema – odgoju djece. Na svom je Instagram profilu objavila anketu s naizgled jednostavnim, ali duboko polarizirajućim pitanjem koje je desetljećima predmet obiteljskih i stručnih debata na ovim prostorima. "Hajmo, jedna, za početak tjedna lagano balkansko-roditeljska anketa: Da li je batina iz raja izašla?", upitala je Šerifović svoje brojne pratitelje. Rezultati su bili poražavajući za sve koji se zalažu za moderne odgojne metode – čak 68 posto sudionika ankete složilo se s tvrdnjom da jest, dok je samo 32 posto smatralo da tjelesno kažnjavanje nije opravdana metoda. Ovim je potezom pjevačica otvorila Pandorinu kutiju i ponovno stavila u fokus duboko ukorijenjene patrijarhalne obrasce koji se prenose generacijama.

Dodatnu je težinu cijeloj priči dala i njezina sljedeća objava, video pod nazivom "Nepopularna psihologija: ljubav, odgoj, čvrsta ruka i karakter", u kojem se, između ostalog, ističe kako se u moderno doba previše polaže na prava djece, a uloga oca u obitelji navodno je izgubila na važnosti. Mnogi su ove objave protumačili kao jasan pokazatelj da Marija, unatoč modernom načinu na koji je postala majka, svog sina jedinca odgaja prema tradicionalnim balkanskim pravilima. Takav zaključak izaziva posebnu pažnju u svjetlu njezinih ranijih, dijametralno suprotnih izjava. Naime, nedugo nakon rođenja sina, kojeg joj je u Los Angelesu rodila surogat-majka, pjevačica je odlučno tvrdila kako će učiniti sve da njezino dijete ne odrasta u okruženju koje očito sada, barem na društvenim mrežama, promovira.

FOTO Maja Šuput pohvalila se rođendanskom tortom kakvu još niste vidjeli
Marija Šerifović
1/42

Kontradikcija u njezinim stavovima gotovo je frapantna. "Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno", izjavila je tada, jasno se distancirajući od mentaliteta koji sada, čini se, podržava. Ova izjava o "pogrešnom sistemu vrijednosti" sada stoji u oštrom kontrastu s anketom koja veliča "batinu iz raja" kao legitiman odgojni alat. Dok je s jedne strane izražavala želju da sinu osigura budućnost na Beverly Hillsu ako postane "doktor znanosti" ili mu kupi "cijeli Tošin Bunar" ako bude vulkanizer, pokazujući bezuvjetnu ljubav, s druge strane potiče raspravu koja normalizira fizičko nasilje kao dio odgoja, što je praksa koju moderna psihologija i zakonodavstvo u potpunosti odbacuju.

Ova je javna dilema potaknula mnoge da se zapitaju kakve poruke šalje kao javna osoba i majka, pogotovo jer je njezin put do majčinstva bio dug i ispunjen izazovima. Nakon što više puta nije uspjela iznijeti trudnoću, odlučila se za surogat-majčinstvo, a o ocu djeteta, kojeg je opisala kao "strašnog frajera, Europejca", ne smije govoriti zbog ugovora o privatnosti. 

Naša pjevačica okrenula se duhovnoj glazbi: 'Osjetila sam poziv, nema osvrtanja nazad'
Ključne riječi
showbiz anketa Marija Šerifović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nina Badrić nastupila na 90. Zlatnoj igli
Video sadržaj
KONCERTI OVE JESENI

Nina Badrić u Lisinskom, Split u ritmu popa i trapa, a u Gradski vrt stiže Bajaga

Koncertna jesen ne može proći bez domaće glazbene dive, Nine Badrić. Nakon što je koncert zakazan za 22. listopada u dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu rasprodan u rekordnom roku, zbog velikog interesa publike otvoren je i novi termin – 19. studenoga. Nina, koja je svojim hitovima poput "Čarobno jutro", "Rekao si", "Takvi kao ti", "Dodiri od stakla", "Dani i godine" te brojnim drugim osvojila srca obožavatelja svih generacija, sada će te pjesme izvoditi u novom, akustičnom ruhu.

4
BIVŠA KANDIDATKINJA

Liječnica iz 'Braka na prvu' objavila gnjusne komentare koje joj pišu pratitelji: 'Nisi ti doktorica, nego sponzoruša'

Na Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Petra je objavila seriju fotografija koje su njezine pratitelje ostavile bez daha, ali ne zbog glamuroznih izdanja na koja su navikli, već zbog sirove i bolne iskrenosti. Podijelila je stvarne, gnjusne i duboko uvredljive komentare koje je dobivala tijekom godina, pokazujući tamnu stranu javnog života i interneta.

Silvija Mutić
Video sadržaj
ISKRENI STATUS

Silvija iz 'Braka na prvu' progovorila o nasilju kojeg je doživjela: 'Dok god mislite kako je to normalno, bit će ga još više'

Čim sam javno progovorila o plaći i napojnicama koje zaradim kao stjuardesa na jahti, ispod članaka krenuli su uvredljivi komentari, čak 90% komentara bilo je takvo. Mahom od muškaraca, koji tekst nisu ni pročitali, nego čim vide da je žena samostalna i zarađuje više od njih, i to još na jahti, odmah kreću s vrijeđanjem, pogrdnim nazivima i raznim teorijama, napisala je Silvija

Učitaj još