Marija Šerifović šokirala fanove objavama o odgoju djece: 'Batina je iz raja izašla, nego što'

Srpska pjevačica Marija Šerifović, koja je krajem prošle godine postala majka sina Marija, ponovno je uzburkala javnost, ovoga puta pokrenuvši žustru raspravu o jednoj od najosjetljivijih tema – odgoju djece. Na svom je Instagram profilu objavila anketu s naizgled jednostavnim, ali duboko polarizirajućim pitanjem koje je desetljećima predmet obiteljskih i stručnih debata na ovim prostorima. "Hajmo, jedna, za početak tjedna lagano balkansko-roditeljska anketa: Da li je batina iz raja izašla?", upitala je Šerifović svoje brojne pratitelje. Rezultati su bili poražavajući za sve koji se zalažu za moderne odgojne metode – čak 68 posto sudionika ankete složilo se s tvrdnjom da jest, dok je samo 32 posto smatralo da tjelesno kažnjavanje nije opravdana metoda. Ovim je potezom pjevačica otvorila Pandorinu kutiju i ponovno stavila u fokus duboko ukorijenjene patrijarhalne obrasce koji se prenose generacijama.

Dodatnu je težinu cijeloj priči dala i njezina sljedeća objava, video pod nazivom "Nepopularna psihologija: ljubav, odgoj, čvrsta ruka i karakter", u kojem se, između ostalog, ističe kako se u moderno doba previše polaže na prava djece, a uloga oca u obitelji navodno je izgubila na važnosti. Mnogi su ove objave protumačili kao jasan pokazatelj da Marija, unatoč modernom načinu na koji je postala majka, svog sina jedinca odgaja prema tradicionalnim balkanskim pravilima. Takav zaključak izaziva posebnu pažnju u svjetlu njezinih ranijih, dijametralno suprotnih izjava. Naime, nedugo nakon rođenja sina, kojeg joj je u Los Angelesu rodila surogat-majka, pjevačica je odlučno tvrdila kako će učiniti sve da njezino dijete ne odrasta u okruženju koje očito sada, barem na društvenim mrežama, promovira.

Kontradikcija u njezinim stavovima gotovo je frapantna. "Prvo ću se potruditi da ne odrasta na Balkanu, a onda ću se potruditi da sistem vrednovanja koji kod nas postoji u svim sferama njemu bude potpuno stran, jer je ovdje sve pogrešno", izjavila je tada, jasno se distancirajući od mentaliteta koji sada, čini se, podržava. Ova izjava o "pogrešnom sistemu vrijednosti" sada stoji u oštrom kontrastu s anketom koja veliča "batinu iz raja" kao legitiman odgojni alat. Dok je s jedne strane izražavala želju da sinu osigura budućnost na Beverly Hillsu ako postane "doktor znanosti" ili mu kupi "cijeli Tošin Bunar" ako bude vulkanizer, pokazujući bezuvjetnu ljubav, s druge strane potiče raspravu koja normalizira fizičko nasilje kao dio odgoja, što je praksa koju moderna psihologija i zakonodavstvo u potpunosti odbacuju.

Ova je javna dilema potaknula mnoge da se zapitaju kakve poruke šalje kao javna osoba i majka, pogotovo jer je njezin put do majčinstva bio dug i ispunjen izazovima. Nakon što više puta nije uspjela iznijeti trudnoću, odlučila se za surogat-majčinstvo, a o ocu djeteta, kojeg je opisala kao "strašnog frajera, Europejca", ne smije govoriti zbog ugovora o privatnosti.