Marija izgubila u duelu protiv jednog od rijetkih prijatelja koje je stekla u showu: Dosta mi je igrica

Na plemenskom vijeću većina članova crvenog tima odlučila je u duel poslati Mariju. No čak četiri glasa dobila je Nikolina, dok je Lazar, koji se mnogima našao na meti kritika, dobio samo jedan. „Poznato je zašto su glasali za mene. Dogodila se situacija i za nešto jesam kriva i to mi je žao“, rekla je Marija te kritizirala Bojana kazavši da joj se krenuo osvećivati. Situacija o kojoj Marija govori dogodila se kada su se plemenu pridružili Kalu i Nikolina, pa su pojedini članovi crvenog tima, među kojima je bila i Marija, odlučili od novih članova sakriti hranu.

„Marija je imala tu nesreću da je istaknuta kao žrtveno janje za stvari u kojima su sudjelovali i drugi. Podnosi sav teret te loše situacije, koja se ne može opravdati samo tako, ali često se događa da ljudi gledaju sebe u tim situacijama i žele nahraniti sebe prije svih. Ona nije jedini krivac. Najveći krivac u svemu tome je netko drugi, a to je Lazar“, objasnio je Luka. Dodao je da mu je teško palo što je Marija drugi duelist, jer mu je jedna od omiljenih osoba u plemenu.

Lazar je priznao da je pogriješio, no članovi crvenog tima nisu ga doživjeli ozbiljno. „Mislim da nikada ne bi priznao svoju grešku da ti Marija nije rekla da si je razočarao“, kazala je Nikolina Lazaru te pred svima izjavila da Lazar više zaslužuje biti u duelu nego Luka. „Pokazalo se da je u ovoj igri najmanje bitno kako se pokažemo u poligonima, nego da su presudni u glasanju međuljudski odnosi“, rekao je Luka te dodao

da mu je Marija u plemenu bila i sestra i prijateljica i sve što mu nedostaje na udaljenom otoku. „Teško mi je“, izjavio je Luka prije duela. „I meni je jako teško što se nalazim pokraj njega u duelu. Rado bih igrala ovu igru s Bojanom“, kazala je Marija.

U duelu su morali proći poligon koji se sastojao od tri stanice, a na njima se nalazio određeni broj domina koje su morali postaviti na postolje i prenijeti ih do cilja. Pri tom nisu smjeli stati na pijesak. Bolji je u izazovu bio Luka, pa je Marija napustila Survivor i po posljednji put obratila se članovima svog tima. „Pokušat ću uvjeriti svoje suigrače da nemam loše namjere i da moja negativna energija nije usmjerena ka nijednom od njih“, izjavio je Luka poslije duela. „Bilo je jako zanimljivo i nezaboravno iskustvo, uzbudljiv put. Doduše bio je na momente i trnovit, i trenutačno mi je dosta ove nefer igrice“, rekla je Marija za kraj.

Ni u plavom timu nema mira i iako je naizgled sve u redu, Marina je svjesna da bi već na sljedećem glasanju na plemenskom vijeću mogla ponovno biti nominirana. „Nema smisla kao fikus tu stajati i nemati glas ni za što. Osjećam se otuđeno, loše. Vuče me to da idem doma, jer doma imam divne ljude. Toliki je presing i ta atmosfera je baš očajna. Razmišljam o tome koji je smisao toga da ostavim dijete doma, a ja sam ovdje u toj ružnoj atmosferi s tim ljudima koji me ne mogu vidjeti nacrtanu. Ne želim sudjelovati u tome. Ali radi svog Gabrijela koji me najviše motivira, izvučem snagu iz sebe za svaki poligon“, rekla je Marina kroz suze.

