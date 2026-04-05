FOTO Znate li kako Anna Wintour izgleda bez naočala? Skinula ih je i otkrila pogled koji se ne vidi često

Na raskošnoj pozornici kazališta Dolby u Los Angelesu, tijekom 98. dodjele nagrada Oscar, dogodio se trenutak koji je u trenu postao glavna tema večeri. Dok su najavljivale pobjednike u kategorijama za najbolju kostimografiju te šminku i frizuru, glumica Anne Hathaway i, uz nju, ikona modnog svijeta Anna Wintour, priredile su mali spektakl. No, pažnju publike nije privukla samo njihova zajednička pojava, već detalj koji se graniči s presedanom. Naime, Anna Wintour nakratko je skinula svoje sunčane naočale, otkrivši pogled koji javnost gotovo nikada nema priliku vidjeti. Njezin modni odabir, elegantna crno-bijela Dior kreacija, ostao je u sjeni te neočekivane geste.

Tamne naočale za Annu Wintour nikada nisu bile samo modni dodatak, već sastavni dio njezine persone, svojevrsni oklop. U ranijim je intervjuima objasnila kako su joj "nevjerojatno korisne jer tako ljudi ne mogu vidjeti o čemu razmišlja", pogotovo ako joj je na nekoj modnoj reviji dosadno. Priznala je da su joj pomagale sakriti umor, no s vremenom su postale mnogo više. - Možda su postale svojevrsna štaka, dio onoga tko sam - izjavila je jednom prilikom, dok je za BBC dodala kako joj pomažu "da vidi i da ne vidi", nazvavši ih rekvizitom koji joj omogućuje da kontrolira kako je drugi percipiraju.

Anna Wintour and Anne Hathaway pose backstage during the Oscars show at the 98th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 15, 2026.

Cijeli je nastup bio prožet duhovitim referencama na kultni film "Vrag nosi Pradu", u kojem lik stroge urednice Mirande Priestly, koju je utjelovila Meryl Streep, navodno bio inspiriran upravo Wintour. Glumeći nervozu, Hathaway je upitala modnu urednicu: - Anna, samo me zanima, što mislite o mojoj haljini večeras? - a umjesto odgovora, Wintour je, u maniri svog filmskog alter ega, polako vratila naočale na lice, ignorirala pitanje i hladno nastavila: - A nominirani su… - što je publika pozdravila smijehom i gromoglasnim pljeskom.

Vrhunac skeča dogodio se prilikom najave sljedeće kategorije. Nakon što je film "Frankenstein" proglašen dobitnikom u obje kategorije, Wintour se obratila Hathaway riječima: - Hvala ti, Emily - aludirajući na ime druge asistentice koju Miranda Priestly u filmu često miješa s Andy, likom koji je glumila Hathaway. Ovaj pomno režirani trenutak, koji je poslužio i kao suptilna najava za nastavak filma "Vrag nosi Pradu 2", postao je viralan, a modni su ga kritičari proglasili jednim od najupečatljivijih skečeva u novijoj povijesti dodjele Oscara.