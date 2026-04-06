FOTO Kako izgleda kći Nede Ukraden? Od majke je naslijedila ljepotu i ne bavi se javnim poslom

Glazbena ikona Neda Ukraden ovih je dana nastupala u jednom beogradskom restoranu, a ondje su joj podršku pružali njezina kći Jelena i zet Predrag. Za ovu priliku Neda je odabrala prigodnu modnu kombinaciju koja se sastojala od prozirne košulje tamno crvene boje s preklopom i vezanjem u struku te klasičnih crnih hlača. Pjevačicu je na odlasku od zime štitio krzneni kaput, dok je Predrag držao veliki crveni kišobran i tako spriječio da kiša pokvari taštinu frizuru. Osmijesi na fotografijama govore više od riječi o dobrom raspoloženju koje vlada u obitelji Nede Ukraden.

Ovo nije prvi put da Nedu na nastupima prati njezina najuža obitelj s kojom zajedno živi. Moglo ih se primijetiti i na spektaklima u Areni Zagreb i u Beogradu, gdje su zajedno pjevali najveće hitove bezvremenske glazbenice. Ukraden je u nekoliko navrata istaknula kako je "Bog nije mogao bolje nagraditi nego s troje unučadi" - Nedom, Aleksandrom i Dušanom.

02, April, 2026, Belgrade - Neda Ukraden before her performance at Dva jelena restaurant. Neda Ukraden. Photo: M.M./ATAImages 02, april 2026, Belgrade - Neda Ukraden uoci nastupa u restoranu Dva jelena. Photo: M.M./ATAImages Photo: M.M./ATAImages/PIXSELL Foto: M.M.

Naime, Jelena Bilbija Minović prije nešto više od 16 godina uplovila je u bračnu luku s Predragom Minovićem, a s kojim ima troje djece - sina i blizanke. Podsjetimo, povodom godišnjice braka, poduzetnica je suprugu posvetila emotivnu objavu na društvenoj mreži. Jelena je odjenula majicu s prigodnim natpisom: "Preživjela sam 15 godina s njim", dok Predragu piše na majici: "Preživio sam 15 godina s njom". "Preživjeli smo! Ostani smiren, sretna ti 15. godišnjica braka", napisala je u opisu ispod zajedničke fotografije.

Neda je Jelenu dobila s pokojnim suprugom Milanom koji je preminuo 2013. Iako se mnoga djeca poznatih odlučuju i sama baviti se javnim i kreativnim poslovima, to nije put koji je ona odabrala. Nije odlučila krenuti majčinim stopama već je danas vlasnica Salona za uljepšavanje u Beogradu.

Minović je početkom 2023. u intervjuu za srpske medije rekla da je dom koji dijeli s obitelji toliko velik da ukućani jedni druge zovu na mobitel kako bi se susreli. "Sreća je da imamo veliki stan, toliko velik da se moramo dozivati telefonima i pisati poruke jedni drugima tako da se mama uvijek može odmoriti. Međutim, ona to rijetko radi. Moja majka ima energiju kao nitko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nježna baka unucima", izjavila je.

Neda Ukraden je u kćeri imala najveću podrška još od njezine mladosti, a kada je Jelena imala 12 godina rekla je majci kako ne smije odustati od pjevanja zbog osoba koje je mrze. Ukraden je tada ispričala u televizijskoj emisiji kako je novac kasnije uložila u lokal na Banovu brdu u Beogradu koji joj je zapaljen 1999. godine. Nedavno je u Ukraden u jednoj emisiji pričala o ljubavi, o tome kako je bila protiv svog vjenčanja, pričala je i o udvaračima. Nakon ljubavnih poraza uvijek bi se okrenula poslu i svojoj karijeri i to joj je, kaže, bio spas.