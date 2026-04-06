Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GLAZBENA DIVA

Danijeli Martinović ostvarila se velika želja, a evo kako je na to reagirao njezin partner: 'Bilo mi je predivno'

Štakorovec: Danijela Martinović na promociju knjige došla je u pratnji dečka Josipa
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
06.04.2026.
u 20:15

Danijelina nova pjesma "Lipa ostani" naišla je na pozitivne reakcije publike, a sada je otkrila i kako je njezin partner reagirao na prvo slušanje

Pjevačica Danijela Martinović već desetljećima suvereno kroči domaćom glazbenom scenom, a na tom putu uz nju posljednje tri godine stoji partner Josip Plavić. Danijelina nova pjesma "Lipa ostani" naišla je na pozitivne reakcije publike.

- Na svom glazbenom putu svih ovih godina tražim neku novu priču, tražim način na koji ću kroz stihove i melodiju osjetiti ono neko ispunjenje koje mi u život unosi čaroliju. Upravo to sam doživjela kada sam po prvi put čula demo snimku pjesme "Lipa ostani". Doslovno sam ostala bez daha slušajući ju - istaknula je Martinović prilikom predstavljanja pjesme, a sada je otkrila i kako je njezin partner reagirao na prvo slušanje. 

FOTO Evo kako izgleda kućica u cvijeću Danijele Martinović i njezinog partnera: 'Naša oaza'
Štakorovec: Danijela Martinović na promociju knjige došla je u pratnji dečka Josipa
1/17

- Josip je i sam autor, pa on glazbu čuje na jedan drugačiji način što je jako dobro za promjenu perspektive. Iako je u duši roker, "Lipa ostani" ga je dotakla od prve sekunde. Bilo mi je predivno vidjeti s koliko je radosti i pažnje pratio svaki korak nastajanja pjesme, navijajući za nas iz pozadine - podijelila je Danijela u razgovoru za Net.hr.

Iako ne djele isti žanr, Martinović kaže da partnera uvijek pita za savjet. - Bez obzira na to što su nam žanrovi različiti, mi dijelimo isti jezik - jezik glazbe. Razmjenjujemo ideje, slušamo ono na čemu radimo i jako uvažavamo mišljenje onog drugog. To je jedna lijepa, zdrava nadogradnja - poručuje Splićanka. Njezine fanove zanima postoji li mogućnost da ona i Josip u budućnosti surađuju.

- Josip ima svoj bend, ja svoje suradnike... to su dva različita puta, ali tko zna - život je pun iznenađenja. Možda se ti putevi jednom sretnu na nekom neočekivanom raskrižju. Ne planiramo to, ali ostavljamo vrata otvorena za sve što nam život donese - zaključila je glazbenica.

Podsjetimo, za vezu Danijele i Josipa saznalo se početkom 2023. godine. Pjevačica je tad ispričala kako je Plavića upoznala kada je njezina odvjetnica 2022. godine podnijela prijavu za krađu identiteta preko interneta. Policija je slučaj brzo riješila, a Danijela i Josip nastavili su se družiti. Također, njezin novi partner ubrzo je odlučio vratiti se svojoj prvoj ljubavi pa je, na Danijelin nagovor, ponovno okupio stari bend Izvan zakona s kojim je u posljednjih godinu dana objavio nekoliko novih pjesama.

Ključne riječi
Danijela Martinović showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

